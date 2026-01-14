¿Día de mala suerte? Hechos ocurridos un martes 13

GENERANDO AUDIO...

En diversos países de tradición hispana, el martes 13 es una fecha asociada con la mala suerte. Esta percepción no tiene base científica, pero se ha consolidado a lo largo del tiempo por la combinación de factores culturales, religiosos e históricos que han vinculado al número 13 y al día martes con acontecimientos negativos. La reiteración de mitos y hechos ocurridos en esta fecha ha reforzado su presencia en el imaginario colectivo.

¿Por qué el martes 13 se considera de mala suerte?

La creencia tiene su origen en una suma de simbolismos. Por un lado, el martes está relacionado con Marte, dios romano de la guerra, la violencia y la destrucción, por lo que tradicionalmente se asocia con conflictos y tragedias. Por otro, el número 13 ha sido considerado como un símbolo de desequilibrio, ya que rompe con la armonía del número 12, históricamente visto como perfecto en distintas culturas y religiones.

En países como México, España y otras naciones de América Latina, esta combinación dio lugar a la idea de que el martes 13 es un día propenso a la desgracia. De ahí surgió la expresión popular “En martes, ni te cases ni te embarques”, que refleja la desconfianza hacia esta fecha para tomar decisiones importantes.

Países donde persiste esta creencia

El martes 13 es considerado de mala suerte en Grecia y en países de tradición hispana como España, México, Cuba, Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Venezuela, Colombia y Ecuador. A diferencia de otras culturas que temen al viernes 13, en estas regiones la superstición se concentra en el martes.

La caída de Constantinopla

En 1453, Constantinopla fue conquistada por el Imperio otomano, lo que marcó el fin del Imperio bizantino. Algunas versiones históricas sostienen que este acontecimiento ocurrió un martes 13. No obstante, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha señalado que no existen pruebas documentales sólidas que confirmen con certeza que la fecha coincidiera exactamente con un martes 13.

El apagón de Nueva York de 1977

El martes 13 de julio de 1977, la ciudad de Nueva York sufrió un apagón masivo que dejó sin energía eléctrica a millones de personas durante casi 25 horas. La falta de electricidad provocó saqueos, incendios y disturbios en distintos puntos de la ciudad, convirtiéndose en uno de los episodios más caóticos de su historia contemporánea.

La Torre de Babel y las leyendas religiosas

Aunque no existe evidencia histórica, algunas leyendas señalan que la confusión de las lenguas narrada en el pasaje bíblico de la Torre de Babel habría ocurrido un martes 13. De acuerdo con la UNAM, estas versiones carecen de sustento documental, pero han contribuido a reforzar la asociación de esta fecha con el caos y la desgracia.

