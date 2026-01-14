Pese a producción, México importó 24.5 millones de toneladas de maíz en 2025

GENERANDO AUDIO...

México importa maíz pese a producción. Cuartoscuro

Las importaciones de maíz en México se mantienen en niveles históricamente elevados, de acuerdo con registros oficiales de comercio exterior y reportes técnicos internacionales, en un contexto de alta dependencia del grano importado, particularmente para el abasto del sector pecuario.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a través de la estadística de comercio exterior (Comext), indican que en 2024 México importó más de 23 millones de toneladas de maíz, el mayor volumen registrado hasta ese año. Para 2025, las cifras disponibles corresponden únicamente a periodos parciales, pero confirman que las compras externas continuaron en niveles elevados, sin que exista aún un cierre oficial definitivo que permita establecer un nuevo récord anual.

En tanto el reporte de GCMA adelantado para 2026 indica que en 2025 México alcanzó 24 millones 590 mil toneladas de este cereal.

Importaciones de maíz se mantienen en niveles altos

Los registros de comercio exterior muestran que la dependencia del maíz importado no es un fenómeno reciente, sino una tendencia que se ha consolidado en los últimos años. El volumen adquirido en 2024 representó un máximo histórico, y aunque los datos de 2025 aún no están completos, los flujos comerciales observados hasta ahora apuntan a una continuidad en el elevado nivel de importaciones.

Las autoridades estadísticas no han publicado todavía cifras anuales cerradas para 2025, por lo que cualquier comparación definitiva respecto a récords históricos deberá realizarse una vez que se disponga del total consolidado del año.

Estados Unidos, principal proveedor de maíz para México

La mayor parte del maíz que importa México proviene de Estados Unidos, según reportes oficiales del Departamento de Agricultura de ese país (USDA). De acuerdo con esa información, más de 95% del grano adquirido por México en el año comercial más reciente tuvo origen estadounidense.

Esta relación comercial se ha mantenido estable durante la última década y refleja el grado de integración del mercado agrícola entre ambos países, particularmente en el intercambio de maíz amarillo, destinado principalmente a la alimentación animal.

México, entre los principales importadores de maíz a nivel mundial

Con base en información del USDA y de organismos internacionales, México se ubica entre los principales importadores de maíz a nivel mundial, en particular de maíz amarillo, que se destina mayoritariamente al sector pecuario.

Sin embargo, no existe un ranking global oficial cerrado para 2025 que permita confirmar que el país sea el mayor importador absoluto, por lo que su posición debe entenderse dentro del grupo de las principales economías compradoras de grano, sin una clasificación definitiva para el año en curso.

Presión estructural sobre la producción nacional de maíz

Los reportes técnicos oficiales coinciden en que el crecimiento de las importaciones de maíz está vinculado, principalmente, a la demanda del sector pecuario, que requiere grandes volúmenes de maíz amarillo como insumo para la producción de alimentos de origen animal.

Al mismo tiempo, la producción nacional de maíz enfrenta presiones estructurales, entre ellas costos elevados, volatilidad climática y márgenes reducidos para los productores, factores que inciden en la capacidad del país para sustituir importaciones con producción interna.

Si bien variables como el tipo de cambio y los precios internacionales influyen en el comercio exterior de granos, no existen estimaciones oficiales que cuantifiquen de manera directa su impacto específico sobre el volumen importado de maíz en 2025, de acuerdo con la información disponible hasta el momento.