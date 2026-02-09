Extrañas luces en el cielo sorprenden a habitantes de Tláhuac y Chalco

GENERANDO AUDIO...

Luces misteriosas en Tláhuac. Foto: Cuartoscuro/Archivo

En redes sociales vecinos de la alcaldía de Tláhuac y del municipio de Chalco comenzaron a reportar, a última hora de la noche, la presencia de varias luces brillantes en el cielo.

Las publicaciones, acompañadas de videos y fotografías, muestran puntos luminosos moviéndose o fijos en el firmamento, lo que ha generado preguntas entre quienes las observaron.

En uno de los mensajes compartidos en X, antes Twitter, difundido por usuarios de esa zona, se describe que las luces eran visibles desde distintos ángulos y que varios residentes preguntaban si otras personas también las habían visto.

Hasta el cierre de esta edición no existe un pronunciamiento oficial de autoridades locales, ni de organismos científicos que hayan emitido una explicación sobre lo observado.

Fenómeno observado en varios lugares

Este tipo de reportes no es nuevo en la Ciudad de México (CDMX) ni en el Edomex. En otras ocasiones, usuarios de redes sociales han compartido videos de luces inusuales en el cielo que generaron especulación sobre su origen. Por ejemplo, en septiembre de 2025, usuarios de diferentes puntos de la capital reportaron el avistamiento de luz de varios colores durante la noche, los cuales se relacionaron con efectos lumínicos de un concierto y no con fenómenos atmosféricos inexplicables.

Asimismo, en años anteriores se han difundido avistamientos de luces similares en otras entidades del país, aunque muchos de esos casos las explicaciones han sido diversas o incluso se ha determinado que era información no verificada o interpretaciones erróneas de fenómenos conocidos.

Posibles explicaciones sin confirmación oficial

Especialistas en fenómenos atmosféricos y astronómicos consultados en el pasado señalan que distintas causas pueden generar luces en el cielo que se perciben desde zonas urbanas:

Meteoros o bólidos : objetos provenientes del espacio que se desintegran en la atmósfera y producen un rastro luminoso visible en varias regiones del país. En abril de 2025 se observó un objeto brillante cruzando el cielo sobre la Ciudad de México que fue identificado como un bólido.

: objetos provenientes del espacio que se desintegran en la atmósfera y producen un rastro luminoso visible en varias regiones del país. En abril de 2025 se observó un objeto brillante cruzando el cielo sobre la Ciudad de México que fue identificado como un bólido. Satélites o constelaciones de satélites , como los de redes de internet, que al reflejar la luz solar pueden verse como puntos luminosos en serie moviéndose por el firmamento.

, como los de redes de internet, que al reflejar la luz solar pueden verse como puntos luminosos en serie moviéndose por el firmamento. Drones o iluminación artificial, especialmente si hay eventos culturales o actividades con instalaciones de luz láser en la ciudad. En ocasiones estos sistemas de iluminación se distinguen a distancia y son captados erróneamente como fenómenos “extraños”.

Aunque hasta el momento no existe una explicación oficial sobre el origen de las luces observadas en el cielo de Tláhuac y Chalco, una posible causa podría estar relacionada con actividades del Festival de Luces y Música 2026, realizado el fin de semana en la comunidad de Zapotitlán. Dicho evento contempló el uso de pirotecnia, iluminación escénica y espectáculos musicales, elementos que en otras ocasiones han generado efectos visuales visibles a varios kilómetros de distancia. No obstante, esta versión no ha sido confirmada por autoridades, por lo que el origen de las luces permanece sin una explicación oficial.

