¿Ahora no son ovnis? Captan raros “pilares” de luz en el Popocatépetl

Se captaron luces extañas en el volcán Popocatépetl. Foto: Gettyimages/Ilustrativa

El volcán Popocatépetl mantuvo una intensa actividad; sin embargo, en las últimas horas se captaron unos extraños “pilares” de luz que desconcertaron a usuarios de redes sociales, debido a que aparecieron y desaparecieron en cuestión de segundos.

Video de las extrañas luces

El video fue compartido por la cuenta @webcamsdemexico en X, antes Twitter. En las imágenes se observaron exhalaciones del coloso, las cuales son comunes dentro de su actividad; no obstante, de manera repentina aparecieron unos “pilares” luminosos.

Posteriormente desaparecieron. Casi al finalizar el video, de 51 segundos de duración, nuevamente se observó otro destello, esta vez más visible, lo que llamó la atención de los usuarios.

¿Cuál puede ser la explicación?

Algunos usuarios especularon que se podría tratar de un fenómeno no humano; sin embargo, una posible explicación apunta a los llamados red sprites o espectros rojos.

Estos son fenómenos eléctricos atmosféricos que ocurren sobre tormentas eléctricas y a gran altitud. No son eventos paranormales ni fuera de lo normal, aunque sí poco comunes y difíciles de observar. Suelen presentarse como:

Destellos rojos o rojizos

Formas similares a medusas, columnas o zanahorias

Apariciones de apenas milisegundos

Se generan cuando un rayo muy potente, generalmente positivo, impacta el suelo o una nube y altera el campo eléctrico en las capas altas de la atmósfera, lo que provoca la descarga luminosa. Por lo regular, se observan durante la noche y desde lugares elevados; no tienen relación con fenómenos extraterrestres.

Cabe señalar que un día antes también se difundió una imagen inusual del volcán Popocatépetl, en la que se captó un presunto objeto volador no identificado de tamaño considerable.

