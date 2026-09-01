Motociclista sale disparado y termina dentro de un micro en Colombia; video ya es viral

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Motociclista. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

El olvido de un chofer de transporte público en Colombia al dejar abierta la puerta de la unidad habría terminado por salvarle la vida a un motociclista, quien, por suerte o precisión, salió proyectado y terminó dentro del micro.

La escena fue captada por las cámaras de seguridad de un local y de la unidad de transporte público, y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

#IMPACTANTE 😳 Impresionantes imágenes captadas por una cam/seguridad en Buga (V. Cauca) revelan el violento choque entre un bus de servicio público y un motociclista que milagrosamente sobrevivió al fuerte impacto. El hombre finalmente salió del automotor por sus propios medios. pic.twitter.com/wKvPTad1we — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) August 30, 2026

El inusual accidente de motocicleta en Colombia

Las imágenes, captadas la tarde del 30 de agosto, muestran cómo un motociclista sin casco y aparentemente a exceso de velocidad terminó impactándose contra un micro en Colombia.

De acuerdo con las grabaciones, el transporte cruzaba una calle con la puerta abierta, cuando un hombre ingresó violentamente tras impactar su moto con la unidad.

En el video se ve cómo la moto termina sobre el asfalto y el conductor, al interior de la unidad. La grabación del trasporte público muestra que el hombre impacta con un par de asientos y termina en el piso.

De inmediato, el sujeto intenta ponerse de pie para salir. Aunque otra persona trata de evitar que se incorpore, finalmente logra levantarse y salir de la unidad.

Mientras el sujeto trata de salir, el operador mira la escena junto con una pasajera que viajaba a bordo. Finalmente, tanto el chofer como la otra testigo salen de la unidad sin ningún tipo de lesión tras el aparatoso accidente.

Por su parte, el conductor de la moto, según se ve en las imágenes, habría tratado de incorporar su motocicleta.

Hasta el momento, se desconoce el estado de salud del motociclista que impactó con los asientos del micro en Colombia.

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