Auto inundado por las lluvias: descubre si tu aseguradora responderá por los daños 

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Autos inundados. Foto: Cuartoscuro.

Las lluvias intensas y las inundaciones pueden provocar daños severos a los vehículos, desde afectaciones mecánicas y eléctricas hasta pérdidas totales. Sin embargo, la protección que ofrece una aseguradora dependerá del tipo de póliza contratada y de las condiciones establecidas en el seguro.

¿Qué seguros sí cubren daños por inundación?

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), las pólizas con Cobertura Amplia y, en muchos casos, Cobertura Limitada, contemplan protección ante fenómenos hidrometeorológicos como inundaciones, huracanes, ciclones, tornados y terremotos.

Entre los daños que pueden quedar cubiertos se encuentran:

Afectaciones al vehículo ocasionadas por inundaciones.

Daños derivados de lluvias intensas y fenómenos naturales.

Pérdidas materiales cuando el automóvil es considerado pérdida total por la aseguradora.

Gastos de reparación, sujetos a los términos de la póliza y al pago del deducible correspondiente.

Especialistas recomiendan revisar si la póliza incluye la cobertura de daños materiales y verificar los límites de indemnización, ya que las condiciones pueden variar entre aseguradoras.

¿Qué seguros no cubren inundaciones?

La cobertura básica de Responsabilidad Civil, obligatoria para circular en diversas entidades del país, únicamente protege los daños ocasionados a terceros y no cubre los daños sufridos por el propio vehículo a consecuencia de una inundación.

Por ello, quienes cuentan únicamente con este tipo de seguro deberán asumir los costos de reparación o reposición de la unidad si resulta afectada por lluvias o encharcamientos severos.

Situaciones en las que la aseguradora podría rechazar el pago

Además del tipo de cobertura contratada, existen circunstancias que pueden afectar la indemnización.

Entre las principales exclusiones destacan:

Intentar encender el vehículo después de haber estado sumergido o inundado, lo que puede agravar los daños mecánicos.

Continuar circulando en zonas inundadas cuando existe riesgo evidente.

Incumplir con los procedimientos establecidos en la póliza para reportar el siniestro.

Daños o accesorios no contemplados dentro de la cobertura contratada.

La Condusef advierte que, si el conductor lleva a cabo acciones que incrementen el daño al automóvil, la aseguradora podría considerar que hubo una agravación del riesgo y limitar o rechazar la cobertura.

¿Qué hacer si tu auto se inundó?

Las aseguradoras y la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) recomiendan:

No encender el vehículo.

Tomar fotografías y videos de los daños.

Reportar el incidente de inmediato a la aseguradora.

Esperar la valoración del ajustador antes de mover la unidad, salvo que exista un riesgo mayor.

Tener a la mano la póliza, identificación oficial y tarjeta de circulación.

Revisar el monto del deducible aplicable.

¿Qué pasa si el auto se inundó en un estacionamiento?

En el caso de estacionamientos públicos, la responsabilidad dependerá de las condiciones del servicio y de los seguros contratados por el establecimiento. Sin embargo, la cobertura por inundación no siempre está garantizada, por lo que especialistas recomiendan revisar tanto las condiciones del estacionamiento como las de la póliza del automóvil.

Recomendación para los automovilistas

Antes de la temporada de lluvias, especialistas financieros recomiendan revisar la póliza para confirmar que incluya protección contra fenómenos naturales, verificar los deducibles y conocer las exclusiones aplicables. De esta manera, los conductores pueden saber con claridad qué daños estarán cubiertos y evitar sorpresas al momento de presentar una reclamación.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

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