¡Cuidado con las estafas! Condusef alerta sobre fraudes en paquetes mundialistas

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Son presuntas ofertas de paquetes turísticos. Foto: Getty Images/Ilustrativa

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) alertó sobre posibles fraudes relacionados con presuntas ofertas de paquetes turísticos y boletos para asistir al Mundial 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Aunque no se detalló el número de denuncias, el presidente del organismo, Óscar Rosado, advirtió que estos engaños se difunden principalmente en redes sociales, donde se aprovecha el interés de los aficionados.

“Ofertas ganga” podrían ser fraude

El titular de la Condusef explicó que muchas de estas promociones aparentan ser una oportunidad única, pero en realidad buscan engañar a los usuarios.

“Si ves en redes sociales algo que parezca una ganga, seguramente es una trampa. A estas alturas del juego, hablando del Mundial, difícilmente vas a tener un boleto”, señaló.

Recomendaciones para no caer en fraudes durante el Mundial 2026

El funcionario recomendó a los usuarios verificar los sitios donde adquieren boletos o paquetes, y evitar caer en ofertas que prometen precios fuera de lo común.

“La recomendación es que cheque efectivamente en dónde están adquiriendo, que no se vayan por ofertas milagro; así como hay medicamentos milagro, hay ofertas milagro en internet”, advirtió.

Asimismo, Óscar Rosado reiteró el llamado a extremar precauciones al navegar en internet.

“Las ofertas que están en internet: desconfíen, desconfíen y vuelvan a desconfiar”, enfatizó.

Además, alertó que los fraudes relacionados con el Mundial 2026 estarán “a la orden del día”, tanto en la venta de boletos como en paquetes de viaje a las sedes del torneo.

El titular de la Condusef indicó que corresponderá a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizar el rastreo de estas ofertas y presentar las denuncias correspondientes.

Esta alerta de la Condusef se realizó durante la 89 edición de la Convención Bancaria en Cancún, Quintana Roo.

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