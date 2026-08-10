¿Qué hacer si mi auto se quedó atrapado en una inundación?

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Foto: Cuartoscuro / Archivo

Las lluvias en distintas zonas de México han dejado vehículos atrapados en algunas inundaciones. En la Ciudad de México (CDMX), en anteriores temporadas de lluvias, se han visto carros flotando o completamente bajo el agua. Ante este escenario, la recomendación es actuar rápido y evitar errores comunes, como intentar encender el motor, ya que esto podría provocar daños severos en el sistema eléctrico y mecánico del automóvil.

En temporada de lluvias, calles, avenidas y estacionamientos pueden inundarse en cuestión de minutos, por lo que saber cómo reaccionar puede ayudarte a reducir daños y facilitar cualquier trámite con la aseguradora.

Lo primero: no enciendas el auto

Uno de los errores más frecuentes ocurre cuando el conductor intenta volver a prender el coche después de que estuvo bajo el agua.

Especialistas advierten que si el agua entró al sistema de combustión o al cableado, encenderlo puede generar daños irreversibles en el motor y en los componentes eléctricos.

Si el automóvil quedó varado por la corriente, lo recomendable es apagar el motor inmediatamente y evitar forzar la máquina.

¿Qué hacer si el agua ya entró a tu carro?

Si el nivel del agua es bajo y todavía puedes abrir la puerta, lo ideal es salir por el lado contrario a la corriente.

Pero si el agua alcanzó los asientos o el tablero y ya no puedes abrir las puertas, se recomienda mantener el cinturón puesto para evitar golpes en caso de que el vehículo sea arrastrado o impactado por otros autos.

El documento también recomienda identificar el nivel de inundación:

Bajo: el agua llega al estribo y moja tapetes

Medio: alcanza los asientos y media rueda

Alto: llega al tablero o más arriba

Si el auto comienza a hundirse, haz esto

En casos extremos, cuando el vehículo cae a un río, lago o corriente profunda, especialistas recomiendan esperar unos segundos a que la presión dentro y fuera del automóvil se estabilice antes de intentar abrir la puerta.

Si no es posible salir por las puertas, la recomendación es escapar por las ventanas o romper el medallón trasero con las varillas de las cabeceras del asiento u otro objeto duro y puntiagudo.

Después de ponerte a salvo, reporta

Una vez fuera de peligro, se recomienda:

Tomar fotografías del vehículo y del lugar

Llamar a la aseguradora

Solicitar un ajustador

No mover el auto por cuenta propia

Desconectar la batería sólo si es seguro hacerlo

Secar rápidamente el interior

Pedir una revisión mecánica completa

Especialistas señalan que mover el automóvil sin revisión profesional puede empeorar los daños ocultos en componentes electrónicos o eléctricos.

¿El seguro cubre daños por inundación?

La cobertura por inundación depende directamente del tipo de seguro que tengas contratado, por lo que revisar tu póliza antes de la temporada de lluvias puede evitarte gastos muy altos y problemas con la aseguradora.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) explica que los seguros de cobertura amplia sí protegen al conductor frente a daños provocados por inundaciones, además de otros fenómenos naturales como huracanes, ciclones, incendios, rayos o terremotos.

Este tipo de póliza también incluye protección contra:

Robo total

Choques

Volcaduras

Rotura de cristales

Responsabilidad civil por daños a terceros

Incendios y fenómenos meteorológicos

Por otro lado, la cobertura limitada también puede protegerte contra inundaciones, aunque no contemple daños materiales generales del vehículo. Este tipo de seguro normalmente incluye:

Robo total

Responsabilidad civil

Protección ante fenómenos naturales como inundaciones o huracanes

En contraste, los seguros básicos o de responsabilidad civil obligatorios en varios estados del país no cubren daños derivados de fenómenos naturales como lluvias intensas o inundaciones.

La Condusef recuerda que actualmente 14 de las 32 entidades del país obligan a los automovilistas a contar con al menos un seguro de responsabilidad civil, pero esta protección suele limitarse a daños a terceros.

¿Y si tu auto se inundó en el estacionamiento?

Otro punto importante es qué ocurre cuando el vehículo resulta afectado dentro de un estacionamiento.

De acuerdo con la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México, los operadores de estacionamientos públicos deben contar con un seguro de responsabilidad civil o una fianza para responder por daños a los vehículos o usuarios.

Sin embargo, la Condusef advierte que esta protección no necesariamente cubre inundaciones.

Además, existen diferencias dependiendo del tipo de servicio:

Autoservicio: cubre robo total, daños parciales e incendio atribuible al operador

Valet parking: incluye robo total, daños parciales y afectaciones a accesorios mostrados al entregar el vehículo

Por ello, se recomienda preguntar directamente qué tipo de cobertura tiene el estacionamiento y conservar siempre el boleto, ya que será indispensable para cualquier reclamación.

Recomendaciones de la Condusef si tu auto se inunda

Ante una inundación, la Condusef recomienda:

Verificar que tu póliza sea amplia o limitada

No mover el automóvil si quedó atrapado en el agua

Ponerte a salvo antes que intentar rescatar el vehículo

Revisar cualquier anomalía en el boleto del estacionamiento

Guardar comprobantes y documentos para hacer válida la cobertura

El organismo también advierte que mover el auto tras una inundación podría ser interpretado por la aseguradora como una agravación del riesgo, lo que podría afectar la cobertura de los daños.

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