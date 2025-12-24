A las nueve en Uno: toda la información y más, con Pablo Valdés y Juan Rivas | miércoles 24 de diciembre de 2025

| 08:30 | Juan Rivas - Pablo Valdes | Uno TV

A las nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés y Juan Rivas. Un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Estados Unidos despliega más aviones en el Caribe por tensión con Venezuela

Estados Unidos

Rutas de camiones en Monterrey modifican horario este 24 de diciembre

Nuevo León

Nevado de Toluca, cerrado al público por condiciones extremas

Estado de México

Desempleo se mantiene en México durante noviembre de 2025: Inegi

Negocios

