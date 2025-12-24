GENERANDO AUDIO...

Unotv.com presenta las principales noticias de los diarios nacionales este 24 de diciembre de 2025.

El Universal: Aumenta consumo de drogas en adultos; baja en jóvenes

El cannabis es el estupefaciente más consumido, indica una encuesta de la Secretaría de Salud; el reporte señala que el uso de fentanilo mantiene una muy baja prevalencia.

Reforma: También vive EU crisis por el agua

Estados Unidos enfrenta disputas por el suministro hídrico clave para la industria y el sector agropecuario, conflicto que también involucra a México.

Milenio Diario: Huachicoleo alcanza ahora a los sectores de azúcar y camarón

Se detectan supuestas mezclas alimenticias con hasta 98% de azúcar y cargamentos de camarón reempaquetados para evadir aranceles, denunció Alfonso Ramírez Cuéllar.

Excélsior: Inflación da un respiro para el cierre del año

El indicador se ubicó en 3.72%, ligando casi medio año dentro del rango objetivo del Banco de México; especialistas advierten que la cuesta de enero será complicada.

La Jornada: Consumo de drogas baja en menores de edad; sube entre adultos

La marihuana continúa como la sustancia más utilizada; el fentanilo, incluido por primera vez en la medición, no representa una alerta significativa.

El Economista: Exportaciones en noviembre bajan su ritmo, pero aún crecen 7.9%

En octubre el crecimiento fue de 14.2%; en el acumulado del año, las ventas al exterior han aumentado 6.8%, de acuerdo con datos del Inegi.

El Financiero: Exportación aumenta 7.9% y perfila récord al cierre de 2025

En noviembre se acumulan seis meses consecutivos de crecimiento; la manufactura no automotriz se mantiene como el principal motor.

