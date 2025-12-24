GENERANDO AUDIO...

Se registraron 103 casos en el mes. Foto: Cuartoscuro.

En noviembre de este 2025, los secuestros disminuyeron un 24.3%, debido a una baja registrada en 15 estados del país, indicó la Asociación Alto al Secuestro.

En su reporte nacional, la organización indicó que hubo 103 casos durante el mes de noviembre, que impactaron a 199 víctimas.

Dicha cifra, muestra una disminución del 24.3% en secuestros si se compara con octubre de este mismo año, cuando hubo 136 casos.

Esto derivó en que la cantidad de víctimas también bajara un 5.2%, ya que se registraron 210 personas afectadas en octubre pasado, las cuales, contrastan con las 199 de noviembre.

Con lo anterior, suman un total de 2 mil 305 secuestros y 3 mil 597 víctimas en lo que va del Gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, que inició en octubre del 2024. Dichos datos se traducen a un promedio de 5.4 secuestros por día, según el conteo de la Asociación Alto al Secuestro.

Estados con más casos

La organización civil indicó que estos son los estados con más secuestros registrados durante noviembre:

Sinaloa (12 casos)

Estado de México (11)

Veracruz y Chihuahua (10)

Sonora (9)

Quintana Roo (6)

En cambio, estos 10 estados no registraron ningún secuestro en noviembre:

Aguascalientes

Baja California Sur

Campeche

Coahuila

Colima

Durango

Hidalgo

Querétaro

Tamaulipas

Yucatán

En cambio, en lo que va del actual Gobierno, seis estados han concentrado el 63.1% de todos los secuestros hasta noviembre de 2025. Son los siguientes:

Sinaloa (892 casos)

Chihuahua y Veracruz (145)

Estado de México (100)

Sonora (96)

Michoacán (77)

Secuestros en noviembre de 2025. Foto: Asociación Alto al Secuestro.

¿En dónde han aumentado los secuestros en noviembre?

A partir de un análisis, la Asociación Alto al Secuestro determinó que los secuestros aumentaron en cinco estados en noviembre de 2025, comparando con el mes anterior.

Veracruz

Estado de México

Oaxaca

Puebla

Tlaxcala

En cambio, disminuyeron en estas 15 entidades durante el mismo periodo:

Nayarit

Nuevo León

Sonora

Baja California

Colima

Durango

Guanajuato

Hidalgo

Jalisco

Michoacán

Morelos

Ciudad de México

Quintana Roo

Tamaulipas

Sinaloa

Secuestros en noviembre de 2025. Foto: Asociación Alto al Secuestro.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento

Te recomendamos: