Olinia aumenta de precio antes de salir al mercado; pasa de 90 mil a 150 mil pesos

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El proyecto Olinia, considerado el primer auto eléctrico mexicano, registró un incremento en su costo estimado antes de su lanzamiento comercial. De acuerdo con especialistas consultados, el vehículo pasó de un precio proyectado de 90 mil pesos a 150 mil pesos en un periodo de 16 meses, lo que representa un aumento cercano al 67%. El ajuste ocurre mientras el proyecto busca consolidarse dentro del sector de la electromovilidad en México.

La secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz, señaló que Olinia tiene como objetivo facilitar los traslados cotidianos de millones de personas mediante un vehículo sustentable, silencioso y de bajo costo.

Sin embargo, especialistas señalaron que la comunicación inicial sobre el proyecto generó expectativas respecto al precio y al volumen de producción. Isabel Studer, presidenta de Sostenibilidad Global, indicó que se informó sobre la posibilidad de fabricar 20 mil unidades y competir en el mercado con un precio cercano a los 90 mil pesos.

Olinia enfrenta retos de seguridad y cadena de suministro

Expertos en movilidad eléctrica explicaron que el incremento en el costo estaría relacionado con la incorporación de componentes de seguridad y con las condiciones actuales de las cadenas de suministro.

Alejandro Rojo Valerio, especialista en Electromovilidad del Tecnológico de Monterrey, explicó que diversos elementos necesarios para cumplir con estándares de seguridad elevan el costo de producción. También señaló que no todos los componentes pueden fabricarse en México y que factores relacionados con aranceles pueden influir en el precio final del vehículo.

“Comunicar que se iba a tener un vehículo y 20 mil unidades y que ya iba a estar en el mercado y que iba a competir en este segmento a 90 mil pesos. Yo creo que estuvo mal comunicado” Isabel Studer, presidenta de Sostenibilidad Global.

Además, especialistas indicaron que México aún enfrenta desafíos para desarrollar una cadena de suministro sólida enfocada en vehículos eléctricos. Entre los factores señalados se encuentran la disponibilidad de baterías, el acceso a minerales estratégicos y la ausencia de regulaciones específicas para este tipo de unidades.

Isabel Studer afirmó que actualmente no existe una norma nacional específica para vehículos eléctricos, situación que, desde su perspectiva, debió atenderse antes del desarrollo comercial del proyecto.

“Lo que ya sabíamos muchos expertos, pues no hay una norma para vehículos de electricidad, o sea, eléctricos de ningún tipo (…) hubiésemos querido ver, pues primero eso, la norma bien diseñada que le va a permitir a este vehículo funcionar y competir con estas otras unidades”

Isabel Studer, presidenta de Sostenibilidad Global.

Actualmente, la industria opera con referencias y estándares utilizados en Estados Unidos y Europa, mientras continúan los trabajos relacionados con la regulación del sector en territorio nacional.

Mercado de autos eléctricos avanza mientras continúa el desarrollo de Olinia

Mientras Olinia continúa en etapa de desarrollo, el mercado de los vehículos eléctricos sigue ampliando su oferta en México. De acuerdo con especialistas, actualmente existen modelos eléctricos con precios inferiores a los 500 mil pesos y cada vez más fabricantes participan en este segmento.

Sobre las características del vehículo, Eugenio Grandio, presidente de Electro Movilidad Asociación, estimó que Olinia podría enfocarse en cubrir necesidades básicas de transporte urbano mediante un diseño compacto y funcional.

“Yo creo que es un coche compacto, sencillo, funcional, sin grandes, que ahora los coches traen muchos, les dicen kimiss tecnológicos, que la pantalla que gira y que no sé qué y las lucecitas, no creo que va a ser uno de esos vehículos, yo creo que va a ser un vehículo funcional, sencillo y que cubra las necesidades de un tema de transportación urbana” Eugenio Grandio, presidente de Electro Movilidad Asociación.

Por otra parte, persisten cuestionamientos sobre aspectos relacionados con la producción del vehículo. Aunque se ha mencionado la posibilidad de fabricar hasta 50 mil unidades, especialistas señalaron que aún no se conocen detalles públicos sobre la estructura de costos ni sobre la infraestructura industrial destinada a la fabricación masiva.

Isabel Studer indicó que no ha observado información detallada sobre los costos del proyecto ni sobre la planta donde se producirían las unidades.

“Si haces el prototipo, está bien, pero es para decir: ‘Ya tengo la planta de vehículos’. La verdad es que yo no he visto la estructura de costos; dicen que va a haber una planta, pero yo no he visto la planta” Isabel Studer, presidenta de Sostenibilidad Global.

El desarrollo de Olinia ocurre en un contexto en el que la electromovilidad continúa posicionándose como una alternativa de transporte en distintos mercados, mientras el proyecto mexicano avanza en aspectos técnicos, regulatorios e industriales previos a su llegada al mercado.

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