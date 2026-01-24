Profeco llama a revisar vehículos de varias marcas por fallas detectadas

GENERANDO AUDIO...

Profeco alerta por fallas en modelos de autos. Foto: Cuartoscuro

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió diversos llamados a revisión para vehículos de Honda, Acura, BMW, Volkswagen y SEAT, debido a fallas que podrían representar riesgos para la seguridad de conductores y pasajeros, desde problemas en el sistema de frenos y airbags hasta posibles incendios.

De acuerdo con los comunicados oficiales, las revisiones serán gratuitas y las automotrices contactarán directamente a las personas propietarias para que acudan a los distribuidores autorizados y realicen las reparaciones necesarias.

Honda y Acura: posible falla en el pedal de freno

El llamado más reciente corresponde a 2 mil 515 vehículos de las marcas Honda y Acura, por un defecto en el pivote del mecanismo del pedal de freno, el cual podría estar fuera de su posición.

Modelos involucrados

Honda Pilot : modelos 2023 a 2025

: modelos 2023 a 2025 Acura MDX : modelos 2024 a 2025

: modelos 2024 a 2025 Acura TLX: modelos 2024 a 2025

Riesgo identificado: Las luces traseras de freno podrían permanecer encendidas de forma continua o presentarse una reducción en la capacidad de frenado.

La empresa revisará y, en su caso, sustituirá el perno del pivote, sin costo. El contacto se realizará por correo electrónico o vía telefónica, y también se puede consultar información en el sitio oficial de Honda México.

BMW: riesgo de incendio por falla en el motor de arranque

Días antes, Profeco y BMW alertaron sobre 5 mil 48 automóviles de los modelos 220i Coupé, 320i, 330i, 520i, 530i, 530i Sedán, X3 sDrive20i, X3 xDrive30i, X4 xDrive20i, X4 xDrive30i y Z4 sDrive20i, años 2019 a 2021.

Falla detectada: La posible entrada de agua al motor de arranque, lo que puede provocar corrosión, fallas al encender el vehículo, cortocircuitos, sobrecalentamiento y, en casos extremos, incendios, incluso con el automóvil estacionado.

Como medida preventiva, se recomienda estacionar los vehículos al aire libre y no cerca de edificios. BMW sustituirá el motor de arranque sin costo y puso a disposición canales de contacto con su red de distribuidores autorizados.

Volkswagen y SEAT: riesgo por airbags defectuosos

Desde el 9 de enero de 2026, Profeco también difundió los llamados a revisión emitidos por Volkswagen de México, relacionados con bolsas de aire defectuosas.

Volkswagen

37 mil 972 unidades de los modelos: Passat (2012–2015) Passat CC (2016–2017) Crafter (2015–2016) Multivan (2015) NBB (2012–2018) Tiguan (2015–2017) Transporter (2015)

de los modelos:

Riesgo:

En caso de accidente, el airbag frontal Takata del conductor podría desprender fragmentos metálicos y provocar lesiones.

Esta alerta es una actualización de una campaña iniciada en 2023 y se mantendrá vigente durante 12 meses.

SEAT: modelos León, Toledo y Ateca

En el caso de SEAT, se detectó el mismo desperfecto en 380 vehículos de los modelos:

León 2017

Toledo 2018

Ateca 2018

La campaña estará vigente hasta el 1 de octubre de 2026, como parte de la actualización de una alerta previa publicada en 2023.

Tiguan 2019: riesgo adicional por airbag lateral

Profeco también alertó sobre 23 unidades del modelo Tiguan Comfortline 2019, debido a que el airbag de la cabeza, marca Joyson Safety Systems, podría romperse al activarse, expulsando fragmentos metálicos hacia el interior del vehículo.

Esta campaña estará vigente hasta el 13 de octubre de 2026, tras una actualización que redujo el número de unidades involucradas.

Revisiones sin costo y canales de contacto

La Profeco subrayó que todas las revisiones y reparaciones serán gratuitas para las personas consumidoras. Las automotrices informarán directamente a los propietarios y mantienen habilitados sus canales oficiales para consultar si un vehículo está sujeto a revisión.

Las autoridades recomiendan verificar el número de serie (VIN) y atender los llamados para reducir riesgos y garantizar la seguridad al conducir.

