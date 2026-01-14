Impactante video revela qué pasa si chocas sin cinturón de seguridad: “Suceden tres colisiones”

GENERANDO AUDIO...

El uso del cinturón de seguridad puede hacer la diferencia. Foto: Getty images

El canal DW, perteneciente a la cadena internacional Deutsche Welle, difundió un impactante video que explica qué sucede dentro de un vehículo cuando una persona no lleva puesto el cinturón de seguridad durante un accidente.

De acuerdo con el material audiovisual, en un choque automovilístico ocurren tres colisiones simultáneas:

El auto choca contra un objeto La persona choca contra el interior del vehículo Los órganos internos chocan contra el esqueleto

Este efecto es lo que provoca lesiones graves o la muerte cuando no se utiliza correctamente el cinturón de seguridad.

El cinturón de seguridad salva millones de vidas

Gracias al uso del cinturón de seguridad, más de un millón de vidas se han salvado desde que este sistema se incorporó al uso cotidiano en los vehículos.

Sin embargo, muchas personas continúan sin usarlo por distintos pretextos, entre ellos:

“ Es un viaje corto ”

” “ Voy sentado atrás ”

” “El airbag me salvará”

¿Qué pasa si no llevas el cinturón de seguridad?

Si una persona no utiliza el cinturón de seguridad, su cuerpo no queda sujeto a ninguna estructura del vehículo. En caso de un accidente, el ocupante es expuesto a los tres impactos descritos por Deutsche Welle, lo que incrementa drásticamente el riesgo de lesiones graves o fatales.

Uso correcto del cinturón de seguridad

De acuerdo con la Secretaría de Salud, el uso adecuado del cinturón de seguridad forma parte de las reglas de oro de la seguridad vial.

Para un uso correcto, se recomienda:

Todos los ocupantes , tanto de los asientos delanteros como traseros, deben utilizarlo

, tanto de los asientos delanteros como traseros, deben utilizarlo La banda de tela no debe estar desgastada, cortada o con bordes dañados

no debe estar desgastada, cortada o con bordes dañados La cinta superior debe pasar por el hombro y no por el cuello o la garganta

debe pasar por el y no por el cuello o la garganta La cinta inferior debe cruzar sobre los huesos de la cadera , no sobre el estómago

debe cruzar sobre los , no sobre el estómago Debe ir bien ajustado al cuerpo y sin dobleces

y sin dobleces Debe utilizarse tanto en trayectos cortos como largos , en ciudad o carretera

, en ciudad o carretera En el caso de una mujer embarazada, la banda abdominal debe colocarse lo más baja posible sobre las caderas; si se coloca sobre el vientre, el bebé podría resultar afectado

Datos que muestran su importancia

Los estudios demuestran que el uso del cinturón de seguridad puede reducir hasta en 50% el riesgo de lesiones mortales o graves.

Además, seis de cada diez personas que mueren sin cinturón podrían haber sobrevivido si se lo hubieran colocado.

