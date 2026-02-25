Queman tu auto: Cuándo sí paga el seguro y cuándo no

GENERANDO AUDIO...

Qué hacer si queman tu auto. Foto: Cuartoscuro

Tras la ola de violencia que se desató en varios estados del país, luego de la muerte de Nemesio Oseguera, el “Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), muchos automovilistas vieron cómo su auto quedó reducido a cenizas. Tristemente la pérdida no terminará allí: en muchos casos, el seguro podría no pagar la indemnización, pese a que el auto haya sido robado y luego incendiado. La indemnización del seguro no es automática. La clave está, dicen expertos, como AMIS y ajustadores, en la forma en que se presenta la denuncia ante el Ministerio Público, una mala clasificación del siniestro podría provocar que la aseguradora rechace el pago. Un dato preocupante es que gran parte de los autos incendiados ni siquiera contaban con seguro.

¿Cuándo sí paga el seguro por un auto incendiado?

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), las aseguradoras pueden cubrir incendios y actos violentos, siempre que la póliza incluya:

Cobertura por robo total , que aplica desde el momento en que el conductor es despojado del vehículo

, que aplica desde el momento en que el conductor es despojado del vehículo Cobertura por daños materiales: Ampara incendios, colisiones, volcadura y actos vandálicos

Estas coberturas suelen encontrarse en seguros de cobertura limitada y amplia. Los seguros básicos de daños a terceros no cubren este tipo de eventos.

El usuario deberá pagar un deducible de entre 5% y 10% del valor del vehículo.

El detalle clave que puede definir si te pagan o no

Especialistas en seguros advierten que la forma en que se presenta la denuncia es determinante. Si el siniestro se reporta únicamente como “incendio” o “daños”, la aseguradora podría clasificarlo como evento excluido. En redes sociales algunos usuarios, como NoSoyBuenaOnda, dan tips en la red X, antes Twitter.

Acá otras sugerencias si tu auto fue quemado:

Denunciar el robo con violencia , si el conductor fue obligado a entregar el vehículo

, si el conductor fue obligado a entregar el vehículo Describir con precisión los hechos

Evitar términos ambiguos que puedan generar confusión sobre el origen del siniestro

Qué hacer si robaron o quemaron tu auto

La AMIS y otros expertos recomiendan estas acciones:

Solicita el ajuste del siniestro. Algunas compañías pueden hacerlo a distancia por seguridad

Llama al 911 de inmediato. El reporte funciona como predenuncia y deja constancia oficial

Comunícate con tu aseguradora. Reporta el siniestro y proporciona datos del vehículo

Presenta denuncia ante el Ministerio Público. Es indispensable para iniciar la reclamación

