Abre registro a Jóvenes Construyendo el Futuro: apoyo de 9 mil 583 pesos al mes

GENERANDO AUDIO...

Jóvenes Construyendo el Futuro. FOTO: ARCHIVO UNO TV

El 1 de febrero se abre el registro del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, uno de los Programas para el Bienestar del Gobierno de México, que otorga un apoyo económico mensual de 9 mil 582.47 pesos a jóvenes de entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan, durante un periodo de 12 meses de capacitación laboral.

El programa está dirigido a jóvenes que vivan en municipios participantes, con prioridad para zonas de alta y muy alta marginación.

Apoyo económico y capacitación

Las y los beneficiarios de Jóvenes Construyendo el Futuro se capacitan en empresas, negocios, talleres, organizaciones o instituciones públicas, donde desarrollan habilidades para facilitar su incorporación al mercado laboral.

Durante el periodo de capacitación, las personas inscritas reciben:

Apoyo mensual de 9 mil 582.47 pesos , equivalente a un salario mínimo

, equivalente a un salario mínimo Seguro médico del IMSS , que cubre enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo

, que cubre enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo Materiales e insumos necesarios para realizar sus actividades, sin costo

para realizar sus actividades, sin costo Capacitación práctica en un centro de trabajo

La jornada es de 5 a 8 horas diarias, 5 días a la semana, según lo establezca el centro de trabajo asignado.

Evaluaciones y beneficios

Los centros de trabajo participan como tutores, quienes evalúan mensualmente el desempeño del aprendiz. A su vez, los jóvenes también califican al tutor y al lugar donde reciben la capacitación.

Al finalizar los 12 meses, las y los aprendices reciben un documento que acredita las habilidades adquiridas. Si no son contratados por el centro de trabajo, el programa les ofrece un menú de opciones laborales para facilitar su inserción en el empleo formal.

De acuerdo con cifras oficiales, 7 de cada 10 egresados del programa logran un empleo u ocupación productiva.

Requisitos para registrarse

Para ingresar al programa se requiere:

Tener entre 18 y 29 años

Identificación oficial vigente

CURP

Comprobante de domicilio reciente

reciente Declarar, bajo protesta de decir verdad, no estudiar ni trabajar

Registrarse en la plataforma digital oficial

Aceptar la carta compromiso del programa

Las personas extranjeras deberán presentar un documento vigente que acredite su estancia legal en México.

¿Dónde y cómo registrarse?

El registro se realiza en la página oficial:

jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx