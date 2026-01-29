Beca Rita Cetina 2026: cuánto pagan si tienes dos hijos o más inscritos en secundaria

GENERANDO AUDIO...

La Beca Rita Cetina renovará su convocatoria. Foto: Cuartoscuro

Las familias que tienen dos o más hijos inscritos en secundaria recibirán un pago adicional con la Beca Rita Cetina, uno de los apoyos universales de educación básica del Gobierno federal.

Este beneficio busca aliviar el gasto familiar y evitar la deserción escolar entre estudiantes.

¿Cuánto dinero extra da la Beca Rita Cetina por más de un hijo en secundaria?

De acuerdo con las reglas del programa, el pago base para secundaria es de:

1,900 pesos bimestrales por familia con al menos un estudiante en secundaria pública

Sin embargo, cuando en un mismo hogar hay dos o más alumnos de secundaria, la beca agrega un monto adicional:

700 pesos extra por cada hijo adicional

Esto significa que los pagos quedan así:

Dos hijos en secundaria:

1,900 pesos + 700 pesos = 2,600 pesos bimestrales

Tres hijos en secundaria:

1,900 pesos + 1,400 pesos = 3,300 pesos bimestrales

Los pagos se realizan en cinco bimestres, ya que julio y agosto no se consideran por ser meses vacacionales

¿Cuánto paga la Beca Rita Cetina 2026 en primaria?

En primaria, el esquema cambia a un pago único anual.

2,500 pesos al año por cada estudiante inscrito en 2026

El apoyo está destinado a la compra de útiles escolares y uniformes

Si una familia tiene:

Dos hijos en primaria , recibirá 5 mil pesos anuales

, recibirá Tres hijos, el pago será de 7 mil 500 pesos al año

El monto se entrega por alumno, no por familia.

Las familias con estudiantes de primaria o preescolar que ya recibían la beca desde 2025 o años anteriores, bajo la modalidad dirigida a hogares de escasos recursos, continuarán recibiendo 1,900 pesos bimestrales, siempre que no exista alguna causa de baja del programa.

¿Quién puede recibir la Beca Rita Cetina?

Para acceder al apoyo es necesario que las hijas o hijos estén inscritos en:

Primaria pública

Secundaria pública

Modalidad escolarizada

Además, no se debe recibir otra beca federal con el mismo fin.

En todos los casos, los recursos se depositan de forma directa y sin intermediarios mediante la Tarjeta del Banco del Bienestar, lo que permite dar seguimiento a los pagos durante el ciclo escolar.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.