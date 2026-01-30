¿Quiénes aplican para la Beca Rita Cetina? Conoce los requisitos y cómo funciona

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro/Archivo.

La Beca Rita Cetina es un apoyo económico dirigido a estudiantes de primaria y secundaria que cursan en escuelas públicas, con montos que van de mil 900 pesos bimestrales hasta 2 mil 500 pesos anuales, según el nivel educativo. El programa fue impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum y busca fortalecer la permanencia escolar.

Los recursos se entregan de manera directa, sin intermediarios, a través de la Tarjeta del Banco del Bienestar, lo que permite un mejor control y seguimiento de los pagos.

¿Cómo funciona el apoyo para secundaria?

Para estudiantes de secundaria pública, la beca otorga mil 900 pesos bimestrales por alumno. En los casos donde una familia tenga dos o más hijos inscritos en este nivel, se suma un apoyo adicional de 700 pesos por cada estudiante extra.

Los pagos se realizan durante cinco bimestres del ciclo escolar, ya que julio y agosto no se consideran por tratarse del periodo vacacional.

Apoyo económico para primaria

En el caso de primaria, la Beca Rita Cetina consiste en un pago único anual de 2 mil 500 pesos por estudiante, destinado principalmente a la compra de útiles escolares y uniformes.

Las familias con alumnos de primaria o preescolar que ya recibían este apoyo desde 2025 o años anteriores, bajo el esquema para hogares de escasos recursos, continuarán recibiendo mil 900 pesos bimestrales, siempre que el estudiante mantenga su inscripción activa.

¿Quiénes pueden recibir la Beca Rita Cetina?

Para acceder al programa es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Tener inscripción vigente en una escuela pública

en una Estar inscrito en primaria o secundaria

Cursar estudios en modalidad escolarizada

No recibir otro apoyo gubernamental con el mismo objetivo educativo

¿De cuánto es el monto del apoyo?

Secundaria

Mil 900 pesos bimestrales por estudiante

Hasta 700 pesos adicionales por cada hijo extra

No hay pago en julio y agosto

Primaria

2 mil 500 pesos en un solo pago anual por estudiante

Continuidad

Beneficiarios desde 2025 o antes conservan el apoyo bimestral de mil 900 pesos

