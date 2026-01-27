Próximo pago de la Beca Rita Cetina en 2026: cuánto te depositarán

GENERANDO AUDIO...

Se debe al pago acumulado de tres bimestres. Foto: Cuartoscuro.

El primer pago de la Beca Rita Cetina en 2026 está próximo a iniciar para los estudiantes beneficiarios de este programa del Gobierno de México, dirigido a apoyar la permanencia escolar de niñas, niños y adolescentes de educación básica inscritos en escuelas públicas.

La Beca Universal para Educación Básica Rita Cetina otorga apoyos económicos de manera bimestral, principalmente para estudiantes de nivel secundaria, quienes ya comenzaron a recibir su tarjeta del Banco del Bienestar desde enero de 2026.

De cuánto es el próximo pago de la Beca Rita Cetina

La Beca Rita Cetina entrega a los estudiantes de secundaria un apoyo de mil 900 pesos bimestrales. Además, las familias que cuentan con más de un estudiante inscrito en el programa reciben 700 pesos adicionales por cada alumno.

De acuerdo con información del Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, algunos beneficiarios podrían recibir un pago acumulado si concluyeron su registro en septiembre y recogieron recientemente su tarjeta del Banco del Bienestar.

En estos casos, el depósito puede ser de hasta 5 mil 700 pesos, correspondiente a los bimestres:

Septiembre-octubre 2025

Noviembre-diciembre 2025

Enero-febrero 2026

Cuántos pagos se realizan al año de la Beca Rita Cetina

Para los estudiantes de nivel secundaria, la entrega de la Beca Rita Cetina se realiza en cinco bimestres al año, ya que los meses de julio y agosto no se consideran debido al periodo vacacional.

Esto significa que los apoyos económicos se distribuyen durante el ciclo escolar activo, conforme al calendario del programa.

Cuándo será el próximo pago de la Beca Rita Cetina

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez informó que el primer pago de la Beca Rita Cetina en 2026 para quienes recibieron recientemente su tarjeta del Banco del Bienestar comenzará una vez que concluya la entrega de tarjetas.

Esta etapa está prevista para finalizar el 30 de enero de 2026, por lo que se espera que los pagos inicien a partir de febrero, con depósitos calendarizados de acuerdo con la inicial del primer apellido de los beneficiarios.

En el caso de los alumnos de primaria, aún no hay una fecha definida para el pago, ya que las asambleas informativas para iniciar el registro de la Beca Rita Cetina en ese nivel comenzarán en febrero de 2026.

Dónde depositan la Beca Rita Cetina

El depósito de la Beca Rita Cetina, así como el de otros Programas del Bienestar, se realiza directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar de los beneficiarios.

Una vez reflejado el pago, el dinero puede retirarse:

En cajeros automáticos del Banco del Bienestar

En otras tiendas o bancos autorizados, considerando que pueden aplicar comisiones

