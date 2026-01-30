Bienestar hace cambio oficial y sustituye la Beca Benito Juárez a estos alumnos

GENERANDO AUDIO...

La Beca Rita Cetina para primaria se aplicará en 2026. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría del Bienestar confirmó un cambio oficial en los apoyos para educación básica a partir del ciclo escolar 2026-2027. La Beca Benito Juárez dejará de aplicar para primaria, nivel que será incorporado al nuevo esquema Beca Rita Cetina, mientras que secundaria continuará bajo este mismo programa.

De acuerdo con la información oficial, el ajuste busca reducir la deserción escolar en educación básica, mediante un modelo de apoyo focalizado por familia y con un nuevo proceso de incorporación que incluye asambleas informativas presenciales y solicitud directa del apoyo.

Bienestar confirma el cambio: primaria deja la Beca Benito Juárez

La autoridad federal detalló que, a partir del próximo ciclo escolar, los estudiantes de primaria de escuelas públicas ya no recibirán la Beca Benito Juárez, sino que serán atendidos por la Beca Rita Cetina, programa diseñado específicamente para educación básica.

En el caso de secundaria, el apoyo Rita Cetina se mantiene, consolidándose como el principal esquema de becas para este nivel educativo en todo el país.

¿Qué es la Beca Rita Cetina y a quién va dirigida?

La Beca Rita Cetina es un programa del Gobierno de México orientado a alumnos de educación básica en escuelas públicas, con prioridad en familias de menores ingresos.

El nuevo enfoque busca apoyar a las familias, no solo a cada estudiante de manera individual, con el objetivo de garantizar la permanencia escolar y aliviar los gastos asociados a la educación.

Montos oficiales: cuánto se entregará en primaria y secundaria

De acuerdo con la información vigente de Bienestar:

Secundaria Apoyo confirmado de 1,900 pesos bimestrales por familia . En caso de que haya más de un alumno en secundaria , se otorgan 700 pesos adicionales por cada estudiante extra .

Primaria Bienestar confirmó apoyo anual bajo el esquema Rita Cetina . 2 mil 500 pesos al inicio del ciclo escolar



La dependencia aclaró que los pagos no dependen de calificaciones, sino de la inscripción y permanencia en escuelas públicas.

Así se entregarán los recursos de la Beca Rita Cetina para primaria

Los apoyos de la Beca Rita Cetina para primaria se entregarán mediante:

Depósito anual a través de la Tarjeta del Bienestar .

a través de la . Pagos directos, sin intermediarios .

. Calendarios oficiales que se publicarán por región y entidad.

Bienestar reiteró que no se cobra ningún trámite para recibir la beca.

Registro y asambleas: cómo inscribirse al apoyo Rita Cetina

Para acceder a la beca, las familias deberán:

Acudir a las asambleas informativas convocadas por Bienestar en escuelas públicas.

convocadas por Bienestar en escuelas públicas. Registrar la solicitud de la beca, en el canal oficial habilitado www.becaritacetina.gob.mx

A partir de ese momento ya solo será necesario esperar la tarjeta del programa. Todas las actualizaciones de información se darán a través de la escuela de los alumnos y por los canales de whatsapp de cada estado.

Un nuevo modelo de apoyo para educación básica

Con este cambio, Bienestar consolida a la Beca Rita Cetina como el programa central de apoyos en educación básica, sustituyendo gradualmente a la Beca Benito Juárez en primaria y manteniendo el respaldo económico para secundaria.

