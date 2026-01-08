GENERANDO AUDIO...

Padres esperan la confirmación de las fechas. Foto: Gobierno de México

La Beca Universal de Educación Básica “Rita Cetina”, es un programa federal que otorga apoyo bimestral a estudiantes de escuelas públicas. Este beneficio está dirigido a familias con hijas, hijos o menores a su cuidado que se encuentren inscritos en secundaria.

Para este año 2026 el programa se amplía para incluir a las y los estudiantes de nivel primaria, quienes recibirán un apoyo económico destinado a la compra de útiles y uniformes

Beca Rita Cetina para nivel primaria

Los estudiantes beneficiarios de la Beca Universal “Rita Cetina”, de primero a sexto grado de primaria, recibirán un apoyo anual adicional de 2 mil 500 pesos destinado a la compra de útiles y uniformes escolares, informó el secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado.

Mario Delgado detalló que el proceso de registro para los alumnos de primaria, así como el inicio de las asambleas informativas, comenzará en febrero de 2026, aunque no se precisó una fecha exacta para el arranque formal del programa.

Motivos por los que podrías perder el apoyo

Existen diversas causas por las cuales una persona beneficiaria podría dejar de recibir el apoyo.

Renuncia voluntaria al programa

Defunción del becario

Cuando el becario cumpla 18 años

Cuando el becario haya cobrado 30 meses de pago

Si se detecta que el becario tenga otro programa federal activo

Suspensión de estudios

Información falsa

Cuando se detecte que los beneficiarios no estén inscritos en una escuela prioritaria

Alumnos que estén inscritos en tercer grado de secundaria

