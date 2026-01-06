Beca Rita Cetina 2026: dará apoyo adicional de 2 mil 500 pesos para útiles y uniformes

GENERANDO AUDIO...

Estudiantes de primaria recibirán apoyo para uniformes. Foto:Cuartoscuro/Archivo

Para 2026, los estudiantes beneficiarios de la Beca Universal “Rita Cetina”, de primero a sexto grado de primaria, recibirán un apoyo anual adicional de 2 mil 500 pesos destinado a la compra de útiles y uniformes escolares, informó el secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado.

Durante su participación en la conferencia matutina realizada en Palacio Nacional, el titular de la SEP reiteró que este programa social, que inició en 2025 con estudiantes de secundaria de escuelas públicas, se ampliará a nivel primaria.

Registro de la beca iniciará en febrero

Mario Delgado detalló que el proceso de registro para los alumnos de primaria, así como el inicio de las asambleas informativas, comenzará en febrero de 2026, aunque no se precisó una fecha exacta para el arranque formal del programa.

El funcionario recordó que el sistema nacional de becas ha registrado un crecimiento constante en los últimos siete años, lo que permitirá que para el 2026 se alcance una cifra superior a los 22 millones de beneficiarios en todo el país.

Agregó que este esquema coloca a México como un referente internacional en materia de apoyos educativos, al ofrecer acompañamiento económico universal y continuo desde la educación básica hasta el nivel superior.

Entrega de tarjetas del Banco Bienestar

Por su parte, Julio León Trujillo, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB), informó que a partir de este lunes 5 inició la entrega de un millón 53 mil 215 tarjetas del Banco de Bienestar para estudiantes de secundaria, beneficiarios de la Beca Universal “Rita Cetina”.

El proceso se realiza mediante convocatorias, en asambleas escolares y con apoyos directos, sin intermediarios, con el objetivo de garantizar la entrega eficiente de los recursos a las familias beneficiarias.

Avance del programa “La Escuela es Nuestra”

Durante la conferencia presidencial, Pamela López Ruiz, directora general del programa “La Escuela es Nuestra” (LEEN), informó que en 2025 se consolidó la ampliación del programa a la Educación Media Superior, bajo un esquema de operación similar al de Educación Básica.

Detalló que al cierre del ejercicio fiscal 2025 se logró la cobertura de 69 mil 291 escuelas de Educación Básica y 6 mil 317 planteles de Educación Media Superior, lo que suma un total de 75 mil 608 escuelas beneficiadas.

La inversión realizada fue cercana a los 24 mil millones de pesos, en beneficio de más de ocho millones 400 mil estudiantes.

Presupuesto educativo aumentará en 2026

Para 2026, el presupuesto del programa “La Escuela es Nuestra” se incrementará a 26 mil millones de pesos, con el objetivo de atender a 9 millones 500 mil estudiantes en 78 mil 923 escuelas del país.

De ese total, 72 mil 831 corresponden a Educación Básica, con una cobertura del 42%, y 6 mil 92 a Educación Media Superior, con una cobertura del 51%, mediante recursos entregados directamente a los comités escolares de administración participativa.

Sistema nacional de becas en cifras

Julio León Trujillo informó que al cierre de 2025 el sistema nacional de becas alcanzó a 13 millones 354 mil 993 beneficiarios, con una inversión anual superior a 128 mil 600 millones de pesos.

Para 2026, adelantó que se atenderá a 2 millones 800 mil estudiantes adicionales, con un presupuesto autorizado de 178 mil 200 millones de pesos, lo que representa un crecimiento acumulado de 216% desde 2019.

