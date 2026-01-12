Darán 5 mil 700 pesos a alumnos que reciban tarjeta Beca Rita Cetina en enero 2026

GENERANDO AUDIO...

Las y los alumnos que reciban su tarjeta de la Beca Rita Cetina en enero de 2026 recibirán un apoyo de 5 mil 700 pesos, por la acumulación de tres bimestres.

El coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, indicó que continúan con la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina en enero de este 2026.

A través de sus redes sociales, explicó que las y los beneficiarios recibirán tres pagos, correspondiente a los bimestres:

Septiembre-octubre (2025)

Noviembre-diciembre (2025)

Enero-febrero (2026)

Con ello, las y los alumnos que reciban su credencial en enero recibirán un total de 5 mil 700 pesos como parte de la Beca Rita Cetina de este 2026. Según las reglas de operación, la Coordinación Nacional publicará el calendario de pagos 2026 entre enero y febrero.

Todo sobre la Beca Rita Cetina 2026

Para que el depósito inicial de la Beca Rita Cetina 2026 se realice sin retrasos, el alumno beneficiado debe tener un estatus de aprobado dentro del sistema.

Se puede consultar el estado de la siguiente manera:

Entrar al sitio oficial del programa Ingresar la CURP del estudiante y los datos del tutor registrados Consultar el estado actual del apoyo y verificar si el alumno está considerado para el pago de 2026

La Beca Universal de Educación Básica “Rita Cetina” es un programa del Gobierno de México enfocado a niñas, niños y adolescentes de preescolar, primaria y secundaria pública.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez entrega los siguientes montos:

Mil 900 pesos bimestrales por familia que tenga al menos un estudiante inscrito en preescolar, primaria o secundaria.

por familia que tenga al menos un estudiante inscrito en preescolar, primaria o secundaria. 700 pesos bimestrales extra por cada estudiante dentro de la misma familia.

Además, para este 2026, las y los beneficiarios de primaria recibirán un apoyo anual adicional de 2 mil 500 pesos para útiles y uniformes escolares, informó el secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado.

Las y los interesados en inscribir a sus hijos en este programa pueden consultar las bases en el siguiente enlace.

