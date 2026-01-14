La mañanera de Claudia Sheinbaum este 14 de enero de 2026

La titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Vega Rangel, indica que en 2025 formalizaron la construcción de 393 mil 686 hogares dentro del programa Vivienda para el Bienestar.

De igual forma, ese año dieron 420 mil apoyos, créditos y subsidios para mejorar hogares.

Para el 2026, Sedatu formalizará la construcción de más de 400 mil viviendas. Con eso, llegarán al 50% de la meta establecida para este sexenio.