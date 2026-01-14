La mañanera de Claudia Sheinbaum este 14 de enero de 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofrece su tradicional conferencia mañanera este miércoles 14 de enero de 2026.
Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 14 de enero de 2026
La titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Vega Rangel, indica que en 2025 formalizaron la construcción de 393 mil 686 hogares dentro del programa Vivienda para el Bienestar.
De igual forma, ese año dieron 420 mil apoyos, créditos y subsidios para mejorar hogares.
Para el 2026, Sedatu formalizará la construcción de más de 400 mil viviendas. Con eso, llegarán al 50% de la meta establecida para este sexenio.
Claudia Sheinbaum dice que el programa de Vivienda para el Bienestar busca que un millón 250 mil familias con entre uno y dos salarios mínimos tengan un hogar propio.
También planean apoyar en la escrituración de un millón de viviendas y disminuir las tasas de interés y créditos.
Resalta que en total se beneficiarán alrededor de 8 millones de familias con apoyos del programa.
La presidenta Claudia Sheinbaum inicia su conferencia mañanera de este 14 de enero con una felicitación para Valeria Palacios Cruz, quien ganó la medalla mundial de educación de la Fundación HP. Es egresada del Conalep y del Tecnológico Nacional de México (TecNM)