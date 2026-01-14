Cuaresma 2026 ya tiene fechas: Miércoles de Ceniza, Domingo de Ramos y arranque de Semana Santa

GENERANDO AUDIO...

Si quieres organizarte con tiempo, aquí tienes las fechas clave de Cuaresma 2026 y el inicio de Semana Santa 2026, además de una guía rápida para entender qué se celebra y por qué.

De acuerdo con Desde la Fe, la Cuaresma es un tiempo litúrgico de introspección, reflexión y preparación espiritual que antecede a la celebración más importante del cristianismo: la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo.

¿Cuándo empieza la Cuaresma 2026?

La Cuaresma 2026 inicia el miércoles 18 de febrero, con la celebración del Miércoles de Ceniza.

Esta fecha marca el arranque del periodo de preparación que conduce a la Semana Santa 2026.

¿Qué es la Cuaresma y cuánto dura?

La Cuaresma es un periodo sagrado del calendario litúrgico cristiano, compuesto por 40 días de preparación antes de la Pascua. En este tiempo, los fieles realizan prácticas como penitencia, ayuno y oración, para conmemorar la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo.

Según explica Desde la Fe, la Cuaresma inicia con el Miércoles de Ceniza y termina el Jueves Santo, momento en el que comienza el Triduo Pascual.

¿Por qué son 40 días de Cuaresma?

Los 40 días representan el tiempo que Jesucristo pasó en el desierto, ayunando y orando, antes de iniciar su ministerio público.

Además, el número 40 aparece en la Biblia como símbolo de prueba, purificación y preparación, como los 40 días de lluvia del diluvio en el relato de Noé y los 40 años de peregrinación del pueblo de Israel por el desierto.

¿Cuántos domingos de Cuaresma hay?

En la Iglesia Católica, los Domingos de Cuaresma son 5: comienzan con el primer domingo después del Miércoles de Ceniza y culminan con el Domingo de Ramos, que marca el inicio de la Semana Santa.

Cada domingo representa una etapa de reflexión y fortalecimiento espiritual en el camino hacia la Pascua.

Domingos de Cuaresma 2026: fechas oficiales

Estas son las fechas de los domingos de Cuaresma 2026:

22 de febrero: 1er Domingo de Cuaresma

1er Domingo de Cuaresma 1 de marzo: 2do Domingo de Cuaresma

2do Domingo de Cuaresma 8 de marzo: 3er Domingo de Cuaresma

3er Domingo de Cuaresma 15 de marzo: 4to Domingo de Cuaresma

4to Domingo de Cuaresma 22 de marzo: 5to Domingo de Cuaresma

5to Domingo de Cuaresma 29 de marzo: Domingo de Ramos (inicio de Semana Santa)

