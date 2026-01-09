Mi Beca para Empezar 2026: quienes pueden registrarse y cual es el monto actual 

GENERANDO AUDIO...

Mi Beca para Empezar. Foto: Cuartoscuro.

El programa Mi Beca para Empezar está dirigido a estudiantes de preescolar y primaria que se encuentren inscritos en escuelas públicas del la Ciudad de México. Otorgado un apoyo económico con el objetivo de contribuir a erradicar la deserción escolar y fortalecer los ingresos familiares y mejorar su aprovechamiento académico.

¿Qué montó recibe el programa Mi Beca para Empezar?

De acuerdo con la autoridad capitalina, el programa contempla montos para estudiantes de educación preescolar, primaria y los Centros de Atención Múltiple (CAM).

• Preescolar $600.00 mensuales.

$600.00 mensuales. • Primaria $650.00 mensuales.

$650.00 mensuales. •Centro de Atención Múltiple (CAM) en todos los niveles $600.00 mensuales.

A diferencia de otros programas sociales, este no entrega dinero en efectivo, ya que se deposita en la Tarjeta del Bienestar y solo puede utilizarse en establecimientos afiliados.

¿Quiénes pueden registrarse?

El programa está dirigido a alumnos que cursen preescolar o primaria en escuelas públicas, incluyendo adultos en primaria, así como estudiantes de Centros de Atención Múltiple (CAM) en niveles preescolar, primaria y laboral, durante los ciclos escolares 2025-2026 en la Ciudad de México.

Requisitos para inscribirse

Para el registro al ciclo escolar 2025-2026, del Programa Social Mi Beca para Empezar, el tutor deberá contar con la siguiente documentación:

Identificación oficial vigente (INE, cédula profesional, pasaporte, cartilla militar o licencia de manejo).

(INE, cédula profesional, pasaporte, cartilla militar o licencia de manejo). Comprobante de domicilio no mayor a tres meses (agua, luz, predial, gas natural, teléfono o constancia de residencia).

no mayor a tres meses (agua, luz, predial, gas natural, teléfono o constancia de residencia). CURP certificada del beneficiario , verificada con el Registro Civil.

, verificada con el Registro Civil. Cuenta Llave CDMX Expediente , creada con el mismo correo y número de teléfono del tutor.

, creada con el mismo correo y número de teléfono del tutor. Una vez que el tutor haya creado su Cuenta Llave CDMX podrá realizar el registro en la página https://registro.mibecaparaempezar.cdmx.gob.mx

