Mi Beca para Empezar 2026: quienes pueden registrarse y cual es el monto actual 

| 14:08 | Redacción - Redacción Uno TV | UnoTv
Mi Beca para Empezar. Foto: Cuartoscuro.

El programa Mi Beca para Empezar está dirigido a estudiantes de preescolar y primaria que se encuentren inscritos en escuelas públicas del la Ciudad de México. Otorgado un apoyo económico con el objetivo de contribuir a erradicar la deserción escolar y fortalecer los ingresos familiares y mejorar su aprovechamiento académico.

¿Qué montó recibe el programa Mi Beca para Empezar?

De acuerdo con la autoridad capitalina, el programa contempla montos para estudiantes de educación preescolar, primaria y los Centros de Atención Múltiple (CAM).

  • Preescolar $600.00 mensuales.
  • Primaria $650.00 mensuales.
  • •Centro de Atención Múltiple (CAM) en todos los niveles $600.00 mensuales.

A diferencia de otros programas sociales, este no entrega dinero en efectivo, ya que se deposita en la Tarjeta del Bienestar y solo puede utilizarse en establecimientos afiliados.

¿Quiénes pueden registrarse?

El programa está dirigido a alumnos que cursen preescolar o primaria en escuelas públicas, incluyendo adultos en primaria, así como estudiantes de Centros de Atención Múltiple (CAM) en niveles preescolar, primaria y laboral, durante los ciclos escolares 2025-2026 en la Ciudad de México.

Requisitos para inscribirse 

Para el registro al ciclo escolar 2025-2026, del Programa Social Mi Beca para Empezar, el tutor deberá contar con la siguiente documentación:

  • Identificación oficial vigente (INE, cédula profesional, pasaporte, cartilla militar o licencia de manejo).
  • Comprobante de domicilio no mayor a tres meses (agua, luz, predial, gas natural, teléfono o constancia de residencia).
  • CURP certificada del beneficiario, verificada con el Registro Civil.
  • Cuenta Llave CDMX Expediente, creada con el mismo correo y número de teléfono del tutor. 
  • Una vez que el tutor haya creado su Cuenta Llave CDMX podrá realizar el registro en la página https://registro.mibecaparaempezar.cdmx.gob.mx

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos:

Beca Rita Cetina 2026: se amplía a primaria y estos son los motivos por los que podrías perder el apoyo

Becas

Beca Rita Cetina 2026: se amplía a primaria y estos son los motivos por los que podrías perder el apoyo

Cuál debe ser el estatus de tu Beca Rita Cetina para recibir el primer pago de 2026 y cómo revisarlo

Becas

Cuál debe ser el estatus de tu Beca Rita Cetina para recibir el primer pago de 2026 y cómo revisarlo

Beca Rita Cetina 2026: dará apoyo adicional de 2 mil 500 pesos para útiles y uniformes

Becas

Beca Rita Cetina 2026: dará apoyo adicional de 2 mil 500 pesos para útiles y uniformes

Beca Rita Cetina: amplía padrón de beneficiarios y anuncia entrega de tarjetas

Becas

Beca Rita Cetina: amplía padrón de beneficiarios y anuncia entrega de tarjetas

Etiquetas: