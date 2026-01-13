GENERANDO AUDIO...

Qué beneficiarios de Becas Bienestar aplican para recibir 5,700 pesos. Cuartoscuro

Las y los nuevos beneficiarios de la Tarjeta del Bienestar podrían recibir hasta 5 mil 700 pesos en enero de 2026, de acuerdo con la información difundida por la Coordinación Nacional de Becas Bienestar Benito Juárez, como parte del proceso de entrega de tarjetas del Banco del Bienestar para quienes accedieron recientemente a alguno de los programas de becas del Gobierno de México.

La dependencia informó que continúa la entrega de tarjetas para los nuevos beneficiarios, entre ellos quienes forman parte de la Beca Rita Cetina, la Beca Benito Juárez y la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro. Solo quienes tengan aprobada alguna de estas becas podrán recibir el plástico con el que se realizan los depósitos.

Pagos acumulados para quienes reciban la tarjeta en enero de 2026

El coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, señaló que durante enero de 2026 continúa la entrega de tarjetas correspondientes a la Beca Rita Cetina. A través de sus redes sociales explicó que las y los beneficiarios recibirán tres pagos acumulados, correspondientes a los siguientes bimestres:

Septiembre-octubre de 2025

Noviembre-diciembre de 2025

Enero-febrero de 2026

Con estos depósitos, quienes reciban su Tarjeta del Bienestar en enero podrán contar con un monto total de 5 mil 700 pesos, conforme a las reglas de operación vigentes de la Beca Rita Cetina para 2026.

La Coordinación Nacional precisó que el calendario de pagos 2026 será publicado entre enero y febrero, y que será a través de las escuelas donde se informe a las y los beneficiarios cuándo y dónde se entregará la tarjeta.

Entrega de Tarjetas del Bienestar será por bloques

La Coordinación Nacional de Becas Bienestar Benito Juárez indicó que la entrega de las Tarjetas del Bienestar se realizará por bloques, por lo que pidió paciencia a quienes aún no han sido convocados para recibir el plástico.

El organismo reiteró que contar con la tarjeta física es indispensable, ya que es el único medio por el cual las y los beneficiarios podrán retirar el dinero en los cajeros automáticos del Banco del Bienestar.

Documentos para recibir la Tarjeta del Bienestar de la Beca Rita Cetina

Para la entrega del plástico de la Beca Rita Cetina, se solicitará la verificación de identidad tanto del estudiante como de los padres o tutores.

Documentos del estudiante:

Acta de nacimiento

CURP

Para padres o tutores:

Identificación oficial (original y copia)

Acta de nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio reciente (no mayor a tres meses)

Documentos para la Tarjeta del Bienestar de la Beca Benito Juárez

En el caso de la Beca Benito Juárez, los requisitos varían según la edad del beneficiario.

Si el beneficiario es menor de 18 años:

Acta de nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio reciente

Documentos de padres o tutores:

Identificación oficial (original y copia)

Acta de nacimiento

CURP

Si el beneficiario es mayor de 18 años: