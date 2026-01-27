¡Alerta, viajero! Sitio falso roba tus datos al tratar de tramitar el pasaporte mexicano

GENERANDO AUDIO...

¡Cuidado con las páginas falsas para sacar el pasaporte! | Foto: Cuartoscuro

La empresa de ciberseguridad ESET Latinoamérica alertó este lunes 26 de enero sobre un sitio web fraudulento que intentó engañar a personas interesadas en tramitar el pasaporte mexicano. La página ya fue dada de baja; sin embargo, los expertos no descartan que los ciberatacantes migren rápidamente a una nueva URL para continuar con el fraude.

Los expertos alertaron que el sitio apócrifo se presentaba como la plataforma oficial para gestionar citas, ofreciendo horarios y realizando cobros no autorizados.

Imagen: ESET Latinoamérica

Este mismo martes 27 de enero, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recordó a los usuarios que el pago del pasaporte se realiza únicamente en instituciones bancarias autorizadas; además, recordó que la cita es personal y gratuita.

“No pagues en tiendas de conveniencia, no deposites en cuentas bancarias de particulares, no des dinero a través de enlaces enviados vía redes sociales o chats y no hay pagos en efectivo en oficinas de SRE”. SRE

Cabe destacar que el sitio llegó a los usuarios a través de los resultados patrocinados en resultados de Google, redirigiendo a las víctimas a una página que imitaba con fidelidad el portal de la SRE, según ESET Latinoamérica.

Cómo funciona la estafa

El primer paso de la estafa es cuando el usuario buscaba “cita para pasaporte mexicano” y, entre los primeros resultados, se encontraba con un enlace patrocinado que aparentaba pertenecer al portal oficial.

Los especialistas de ESET refieren que, aunque este anuncio específico ya fue retirado, el método sigue vigente y suele reaparecer bajo otros dominios.

Imagen: ESET Latinoamérica

Luego de hacer clic en el anuncio, el usuario era dirigido a un formulario intermediario. La página incluía un enlace que conducía al sitio principal del fraude, según la descripción de ESET.

Imagen: ESET Latinoamérica

Posteriormente, la víctima llegaba a un sitio fraudulento que replicaba colores, tipografía y estructura del portal oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

El sitio contaba con una URL muy similar a la legítima y los especialistas reconocieron que las diferencias podían pasar desapercibidas si no se revisaba el sitio con atención.

Imagen: ESET Latinoamérica

A continuación, el usuario creía estar gestionando su cita ante la SRE e ingresaba la siguiente información personal:

Nombre

CURP

Número telefónico

Imagen: ESET Latinoamérica

Finalmente, el sitio solicitaba el pago de la “cita”, una práctica que no aplica en el proceso real. En este punto, los atacantes pedían datos bancarios, direcciones y otra información confidencial, según ESET Latinoamérica.

“Toda la información ingresada era enviada directamente a los delincuentes, quienes podían utilizarla para cometer fraudes adicionales o comercializarla en mercados clandestinos“, remataron los especialistas.

Imagen: ESET Latinoamérica

Recomendaciones para no caer en fraudes por el pasaporte

Los engaños con el pasaporte no son nuevos, pues en 2024 y 2025, la SRE emitió diversas advertencias oficiales por sitios falsos que imitaban sus portales para aprovecharse del trámite.

Por esta razón, la primera recomendación para el usuario es recordar que la cita para el trámite de pasaporte es gratuita y que el proceso se gestiona a través del sitio oficial de la dependencia: https://citas.sre.gob.mx.

Sin embargo, ESET Latinoamérica ofrece una serie de recomendaciones para evitar ser víctima de este tipo de fraudes:

Revisa cuidadosamente la URL completa; checa cada detalle, pues puede ser similar a la oficial

Verifica que se trate de un dominio gubernamental legítimo, es decir, que termine en “.gob.mx”

Considera la presencia del “HTTPS” como un elemento adicional de verificación

Desconfía si te piden datos personales o bancarios en etapas donde no corresponde

Finalmente, los especialistas llamaron a desconfiar de toda promesa de beneficios poco realistas, como citas “express”, trámites “garantizados” o pagos anticipados, tácticas frecuentes en campañas de phishing y fraude digital.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento