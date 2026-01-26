Eclipse del siglo en 2027: fecha exacta y mejores lugares para ver el “anillo de fuego”

GENERANDO AUDIO...

Todo lo que debes saber del eclipse del siglo en 2027 | Foto: Cuartoscuro

El lunes 2 de agosto de 2027 se producirá el llamado “eclipse del siglo” en partes del norte de África, el sur de España y múltiples regiones del Medio Oriente, el cual durará hasta 6 minutos con 22 segundos, de acuerdo con el portal especializado Live Science.

Este eclipse solar total se verá desde un camino de totalidad que toca partes de España, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Arabia Saudita, Yemen y Somalia.

¿Dónde se verá mejor el “eclipse del siglo”?

El llamado “eclipse del siglo” tendrá la totalidad terrestre más larga del siglo XXI en Luxor, Egipto, pues durará 6 minutos y 23 segundos, cerca del máximo posible en la Tierra, según la revista Forbes.

“Esta extraordinaria duración se debe a una alineación cósmica perfecta: la Luna estará cerca de su punto más cercano a la Tierra y el Sol cerca de su punto más lejano, lo que hará que la Luna parezca lo suficientemente grande como para bloquear todo el disco solar durante un tiempo más largo de lo habitual”. Forbes

Además de ser el eclipse solar total más largo de los últimos 27 años, se antoja que el clima en el camino de la totalidad traiga consigo cielos despejados a través de toda la región.

El portal especializado Time and Date comparte una tabla con los 12 países y territorios que alcanzarán a ver el eclipse total el 2 de agosto de 2027:

Argelia

Territorio Británico del Océano Índico

Egipto

Gibraltar

Libia

Marruecos

Arabia Saudita

Somalia

España

Sudán

Túnez

Yemen

Time and Date también comparte las horas globales en las que durará el eclipse, desde el comienzo hasta el final del evento astronómico.

Primer punto donde comienza a verse el eclipse parcial

UTC: 2 de agosto, 7:30:11

2 de agosto, Hora local (CDMX): 2 de agosto, 01:30:11

Primer punto donde comienza a verse el eclipse total

UTC: 2 de agosto, 8:23:29

2 de agosto, Hora local (CDMX): 2 de agosto, 02:23:29

Máximo del eclipse

UTC: 2 de agosto, 10:06:40

2 de agosto, Hora local (CDMX): 2 de agosto, 04:06:40

Último punto donde termina de verse el eclipse total

UTC: 2 de agosto, 11:49:54

2 de agosto, Hora local (CDMX): 2 de agosto, 05:49:54

Último punto donde termina de verse el eclipse parcial

UTC: 2 de agosto, 12:43:10

2 de agosto, Hora local (CDMX): 2 de agosto, 06:43:10

Es pertinente resaltar que el eclipse solar total del 2 de agosto de 2027 no se verá en México, por lo que los horarios anteriores simplemente son conversiones de horario.

¿Qué es un eclipse solar total?

Los eclipses solares ocurren cuando el Sol, la Luna y la Tierra se alinean, ya sea total o parcialmente. Dependiendo de cómo se alineen, los eclipses ofrecen una vista única y emocionante del Sol o la Luna, de acuerdo con la NASA.

Un eclipse solar ocurre cuando la Luna pasa entre el Sol y la Tierra, proyectando una sombra sobre la Tierra que bloquea total o parcialmente la luz del Sol en algunas zonas.

Esto solo ocurre ocasionalmente, porque la Luna no orbita en el mismo plano exacto que el Sol y la Tierra. El momento en que se alinean se conoce como temporada de eclipses, lo cual sucede dos veces al año.

Un eclipse solar total ocurre cuando la Luna pasa entre el Sol y la Tierra, bloqueando completamente la cara del Sol.

“Los habitantes de la zona que está ubicada en el centro de la sombra de la Luna cuando esta cae sobre la Tierra verán un eclipse total” NASA

El cielo se oscurecerá, como si fuera el amanecer o el anochecer. Si las condiciones meteorológicas lo permiten, los habitantes de la zona en el recorrido de un eclipse solar total pueden ver la corona del Sol, o su atmósfera exterior, que de otro modo suele estar oscurecida por la cara brillante del Sol.

Un eclipse solar total es el único tipo de eclipse solar donde los espectadores pueden quitarse por un momento sus anteojos para eclipses (que no son iguales que las gafas de sol comunes) durante el breve período de tiempo en que la Luna bloquea completamente el Sol.

