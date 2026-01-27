Galaxy Z Flip7 Olympic Edition, el celular que Samsung entregará a 3 mil 800 atletas de Milano-Cortina 2026

GENERANDO AUDIO...

Galaxy Z Flip7 Olympic Edition. Foto: Samsung

El nuevo teléfono Galaxy Z Flip7 Olympic Edition, de Samsung, fue anunciado por la empresa surcoreana. Este celular no está a la venta, pero fue proporcionado a casi 3 mil 800 atletas olímpicos y paralímpicos, de aproximadamente 90 países, y que competirán en los Juegos Olímpicos de Invierno en Milano-Cortina 2026.

La compañía indicó que su dispositivo es de edición especial y fue diseñado para apoyar a los atletas durante toda su experiencia en el magno evento deportivo.

Samsung indicó que la finalidad es facilitarles a los deportistas la vida en la Villa Olímpica y permitirles captar y compartir momentos significativos desde la competencia hasta la celebración.

Características del Galaxy Z Flip7 Olympic Edition de Samsung

El Galaxy Z Flip7 Olympic Edition de Samsung es un compañero inteligente de bolsillo diseñado para una interacción fluida y de fiabilidad para el día a día, integrado con el poder de la IA (inteligencia artificial). Entre sus características están:

Victory Selfie : se trata de una selfie para las competiciones deportivas por equipos, de modo que todos los atletas participantes puedan documentar su momento de victoria a través de su propio lente.

: se trata de una selfie para las competiciones deportivas por equipos, de modo que todos los atletas participantes puedan documentar su momento de victoria a través de su propio lente. Sistema de cámara trasera doble : incluye un gran angular de 50 MP y lente ultra gran angular de 12 MP, que ofrece una claridad de primer nivel.

: incluye un gran angular de 50 MP y lente ultra gran angular de 12 MP, que ofrece una claridad de primer nivel. Función Now Brief : proporciona actualizaciones diarias personalizadas, como recordatorios, eventos del calendario y resúmenes de entrenamientos. También se puede acceder a datos de salud y bienestar de ciertas aplicaciones.

: proporciona actualizaciones diarias personalizadas, como recordatorios, eventos del calendario y resúmenes de entrenamientos. También se puede acceder a datos de salud y bienestar de ciertas aplicaciones. Photo Assist : aporta mejoras con calidad de estudio a las imágenes al mover, eliminar o ampliar objetos, ajustar ángulos y rellenar fondos gracias a su capacidad impulsada por inteligencia artificial.

: aporta mejoras con calidad de estudio a las imágenes al mover, eliminar o ampliar objetos, ajustar ángulos y rellenar fondos gracias a su capacidad impulsada por inteligencia artificial. Intérprete en el dispositivo: reduce la barrera del idioma al proporcionar traducción en tiempo real, independientemente de la conexión de red, lo que permite una comunicación fluida incluso en áreas montañosas.

El Galaxy Z Flip7 Olympic Edition de Samsung posee el característico color azul que recubre la parte trasera del dispositivo, por lo que coincide con el estilo único de Milano-Cortina 2026 y representa la combinación de la identidad tradicional de Samsung y la resonancia cultural del azul italiano.

“El color también refleja el espíritu de unidad y deportividad que encarnan los Juegos. El marco de metal dorado personalizado simboliza la búsqueda de la excelencia y los momentos en el podio de los atletas, así como la aspiración de la marca por lo mejor”. Samsung

La compañía asiática indicó que el Olympic Edition viene en una caja magnética transparente con un imán circular azul, rodeado de hojas de laurel doradas que simbolizan la victoria. Además, incluye un fondo de pantalla especial con la temática de los Juegos Olímpicos de Invierno, creado específicamente para Milano-Cortina 2026.

Aplicaciones y servicios adicionales

El Galaxy Z Flip7 Olympic Edition de Samsung viene con un conjunto precargado de aplicaciones y servicios esenciales para apoyar a los atletas durante estos juegos:

La experiencia Galaxy Athlete Card : ofrece un medio digital para intercambiar perfiles, coleccionar tarjetas y participar en actividades interactivas.

: ofrece un medio digital para intercambiar perfiles, coleccionar tarjetas y participar en actividades interactivas. eSIM 5G de 100 GB : con acceso a pases digitales y servicios en Samsung Wallet, para facilitar sus necesidades diarias durante Milano-Cortina 2026. Esto incluye Coca-Cola Free Beverage Key, que se puede utilizar en las máquinas expendedoras de las Villas Olímpicas.

: con acceso a pases digitales y servicios en Samsung Wallet, para facilitar sus necesidades diarias durante Milano-Cortina 2026. Esto incluye Coca-Cola Free Beverage Key, que se puede utilizar en las máquinas expendedoras de las Villas Olímpicas. Athlete365 : ofrece apoyo para el rendimiento y salud mental al tiempo que brinda información clave sobre la competencia. Está integrado en la función Now Brief de Galaxy AI, que mantiene a los atletas actualizados con las últimas noticias relacionadas con los Juegos Olímpicos en un vistazo.

: ofrece apoyo para el rendimiento y salud mental al tiempo que brinda información clave sobre la competencia. Está integrado en la función Now Brief de Galaxy AI, que mantiene a los atletas actualizados con las últimas noticias relacionadas con los Juegos Olímpicos en un vistazo. Otras aplicaciones : la app oficial de los Juegos Olímpicos, la línea directa del COI y PinQuest, que mejoran la comodidad diaria en la Villa Olímpica.

: la app oficial de los Juegos Olímpicos, la línea directa del COI y PinQuest, que mejoran la comodidad diaria en la Villa Olímpica. Aplicación de fitness preinstalada: permitirá a los atletas realizar un seguimiento de sus entrenamientos y recibir información personalizada cuando se utilicen equipos de ejercicio instalados dentro de las Villas Olímpicas y Paralímpicas.

