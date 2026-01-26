¿Qué son los dingos y por qué están ligados al caso de la muerte de Piper James en Australia?

GENERANDO AUDIO...

Los dingos son una especie de canes que, a pesar de ser de los más reconocibles, también se consideran de los más incomprendidos en Australia. En días recientes, los dingos salvajes han estado en el ojo de la polémica debido a que se les vincula con la muerte de la joven creadora de contenido canadiense Piper James, de 19 años.

Para algunos científicos, los dingos son una especie de perro que se ubica entre los canes domésticos y los lobos; sin embargo, no se consideran una subespecie, de acuerdo con un estudio publicado en Science Advances.

Un dingo es un cánido de tamaño medio, con un cuerpo alargado y gran agilidad, velocidad y resistencia. Puede encontrarse en tonalidades marrón, rojizo, negro con marrón y blanco con crema. Su cabeza termina en punta y es relativamente grande en comparación con su cuerpo.

Habita en gran parte de Australia, aunque no se encuentra en el sureste del país ni en la isla de Tasmania. Opiniones divididas sostienen que estos caninos fueron introducidos al continente australiano entre 5 mil y 8 mil 500 años atrás, y que son más parecidos a los perros domésticos.

Venerados por los aborígenes y rechazados por los ganaderos, los dingos son los principales depredadores de Australia desde la extinción de los tigres de Tasmania el siglo pasado. Se les vincula con la ingesta de aves grandes, animales marinos, insectos, semillas y hasta canguros.

Al igual que el lobo en América del Norte, los dingos generan divisiones: habitantes de zonas urbanas suelen idealizarlos y desempeñan un papel relevante en la cultura indígena, mientras que los granjeros los rechazan debido a que presuntamente atacan al ganado.

La muerte de Piper James y su relación con los dingos

El pasado lunes se dio a conocer la muerte de la creadora de contenido canadiense Piper James, en Queensland, Australia. La policía australiana informó que investiga la muerte de la turista canadiense, luego de que su cuerpo fuera encontrado en K’gari, rodeado por “una pequeña manada de dingos”.

La joven de 19 años había salido a nadar temprano por la mañana cerca del naufragio de Maheno, un popular destino turístico de la isla, antes de que dos transeúntes encontraran su cuerpo y llamaran a los servicios de emergencia, informó la policía.

“Estaremos considerando si se pudo haber ahogado, si fue atacada; todas esas posibilidades serán consideradas y formarán parte de nuestra investigación”, declaró a periodistas el inspector de la policía de Queensland, Paul Algie.

Algie agregó que la joven se encontraba realizando sus vacaciones laborales en Australia. Posteriormente, Paul Algie, inspector del distrito, confirmó que el cuerpo de Piper presentaba lesiones que indicaban que había sido atacada por dingos, además de contar con heridas defensivas.

Ataques de dingos a humanos

Aunque los ataques de dingos a humanos han sido poco documentados, se han registrado casos que involucran a bebés, niños pequeños y turistas. Uno de los más conocidos ocurrió en 1980, cuando la pequeña Azaria Chamberlain, de nueve meses, desapareció de la tienda de campaña donde se encontraba con sus padres en Uluru.

A pesar de que sus padres, Lindy y Michael Chamberlain, aseguraron que un dingo se llevó a la menor, inicialmente no se les creyó, lo que derivó en un largo proceso judicial que llevó a ambos a pasar tiempo en prisión. El cuerpo de la niña nunca fue localizado; sin embargo, se encontró su chaqueta en una zona donde se sabía que habitaban numerosos dingos.

En redes sociales y plataformas como TikTok se han difundido reportes de ataques de dingos a turistas, por lo que autoridades han pedido a la población no acercarse ni alimentarlos, además de extremar precauciones.

