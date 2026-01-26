Abren convocatoria para la Copa Futbot MX, el “mundialito” de robots con motivo del Mundial 2026

GENERANDO AUDIO...

Copa Futbot MX. Foto: Getty

El Gobierno de México anunció este lunes 26 de enero la Copa Futbot MX, el evento de robótica más grande de México que une ciencia, tecnología, creatividad y deporte en un mismo campo. Este evento, que forma parte del “Mundial Social“, será organizado por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti).

Esta iniciativa busca proyectar el talento tecnológico del país rumo al mundial 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, a partir del próximo mes de junio.

¿Cómo participar en la Copa Futbot MX?

Las personas interesadas en competir en la Copa Copa Futbot MX debe ingresar al sitio web de Secihti y luego llenar un formulario en la sección “Torneo”.

Ahí, se pedirá bajo qué tipo de modalidad se quiere participar, pues hay dos categorías en la opción de “Torneo de Futbol Robótico (categoría ágil o abierta)”.

Los requerimientos básicos de la categoría ágil especifican que el peso Máximo de cada robot debe ser de 1.4 kilos, deben tener máximo 22 centímetros de diámetro y altura, la zona de captura del balón debe tener una profundidad máxima de penetración del balón en el robot de máximo 1.5 centímetros.

Entre sus restricciones es que no pueden tener componentes emisores de infrarrojo (IR), tales como ToF, LiDAR, sensores de distancia IR o LED/LASER IR (en caso de estar presentes, deberán retirarse o cubrirse obligatoriamente).

En la categoría abierta los requerimientos básicos no establecen un peso máximo de cada robot, pero sí de diámetro y altura, que es máximo 18 centímetros. La zona de captura del balón debe tener una profundidad máxima de penetración del balón en el robot máxima de 1.5 centímetros. Y el tipo de balón debe ser de pelota de golf (42 mm, color naranja brillante).

Las etapas del proceso para la Copa Futbot MX, son seis:

Primer aviso de convocatoria : fue en octubre de 2025

: fue en octubre de 2025 Convocatoria oficial : fue en noviembre de 2025

: fue en noviembre de 2025 Curso introductorio : enero de 2026

: enero de 2026 Fecha límite de registro y proceso de selección : será en abril de 2026

: será en abril de 2026 Evento Copa Futbot MX : junio de 2026

: junio de 2026 Premiación: en junio de 2026

Da clic aquí para ver todas las reglas de Fútbol para la Copa FutBotMX 2026.

¿Quiénes pueden participar en la Copa Futbot MX?

La Secihti indicó que podrán participar equipos del torneo de fútbol robótico, así como instituciones, comunidades y personas que forman parte de las actividades de divulgación científica y tecnológica, como stands informativos de IES y CPI, talleres STEM, exposiciones interactivas, proyectos tecnológicos y un pabellón cultural.

También podrán asistir estudiantes de todos los niveles, docentes, investigadoras, desarrolladores, startups y en general todo tipo de público interesado en innovación, ciencia y tecnología.

Tanto el torneo como todas las actividades de divulgación, talleres y exhibiciones son completamente gratuitas para participantes y visitantes.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento