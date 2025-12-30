GENERANDO AUDIO...

¿Uvas verdes o rojas en Año Nuevo? | Foto: Cuartoscuro

Las uvas son una de las frutas más consumidas en el mundo en esta época de Año Nuevo. No solo por la tradición y sabor, sino también por sus múltiples beneficios para la salud.

Sin embargo, no todas las uvas son iguales. Entre las más populares se encuentran las uvas rojas y las uvas verdes. Aunque pertenecen a la misma familia, presentan diferencias importantes ensabor, composición nutricional y propiedades para el organismo.

Diferencias entre uvas rojas y verdes

De acuerdo con información del portal ClikiSalud, conocer sus diferencias puede ayudar a elegir la mejor opción según las necesidades de cada persona.

A simple vista, la diferencia más evidente entre ambos tipos de uva es el color. Las uvas rojas adquieren su tonalidad gracias a la presencia de antioxidantes naturales llamados antocianinas, mientras que las uvas verdes carecen de estos pigmentos, lo que explica su color más claro.

Esta variación no es solo estética, sino que influye directamente en sus propiedades nutricionales.

ClikiSalud menciona que se ha descubierto que el resveratrol posee propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, cardioprotectoras, neuroprotectoras y anticancerígenas.

Mientras que las verdes poseen en mayor cantidad parte de sus polifenoles en forma de flavonoles. Son una clase de pigmentos naturales que dan color intenso a vegetales y frutas.

¿Para qué se utilizan las uvas en Año Nuevo?

Las uvas se utilizan en Año Nuevo principalmente en la tradición de comer 12 piezas al sonar las 12 campanadas de medianoche.

Un ritual para atraer buena suerte y prosperidad. Esta costumbre, originaria de España y extendida a México y Latinoamérica, simboliza un deseo o meta por cada mes del año entrante.

