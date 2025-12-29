La demanda de talento en IA crece 95% en México; pero hay escasez de personal capacitado

GENERANDO AUDIO...

La Inteligencia Artificial (IA) ya forma parte de la vida cotidiana en México, está en los celulares, los bancos, los hospitales y hasta en los procesos de reclutamiento laboral.

Sin embargo, el país enfrenta un problema creciente: la demanda de talento especializado en IA aumenta rápidamente, pero no hay suficientes personas capacitadas para cubrirla.

De acuerdo con un estudio realizado en 2025 por la UNAM y la UNID, la demanda de especialistas en Inteligencia Artificial creció 95% en comparación con 2023, lo que evidencia un mercado laboral en expansión que no logra encontrar el personal que necesita.

Falta talento especializado en inteligencia artificial

Hugo Carvajal, gerente de Negocios en Xira, explicó que el Estudio de Empleabilidad en IA 2025 revela una alta demanda de perfiles tecnológicos, pero también una escasez de talento capacitado en México.

“No se tiene el talento necesario especializado en las nuevas actividades que se están necesitando, como comentaba, en temas de inteligencia artificial o el tema de analítica de datos, o el tema también de la personalización hacia el cliente en el Customer Experience, le llamamos Agentic AI, pues si se necesitan de este tipo de talentos” Hugo Carvajal, gerente de Negocios en Xira

Estas áreas se han vuelto clave para empresas que buscan automatizar procesos, mejorar la toma de decisiones y ofrecer servicios más personalizados.

La brecha comienza en las aulas

Especialistas advierten que el origen de esta brecha podría encontrarse en el sistema educativo.

“Sabemos que los planes educativos van dirigidos hacia las infancias y evidentemente son importantes poder impactarlas, pero más que eso creo que podríamos destinar también un poco de esfuerzo hacia las y los docentes que son quienes acompañan estas infancias” Explicó Ximena Mazón, líder del área de Proyecto de Innovación de la Fundación Robotix

Fortalecer las carreras encaminadas a la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas es clave para cubrir la demanda.

“Ahora el tratar de enseñarlas STEM o STEAM a través de metodologías que puedan ser activas, que puedan ser lúdicas o más atractivas para las y los estudiantes, hace que se sientan capaces o que se sientan con ese poder de decir yo quiero estudiar algo que tenga que ver con ingenierías y eso genera un gran cambio ya en la toma de decisiones sobre a qué se quieren dedicar” Ximena Mazón, líder del área de Proyecto de Innovación de la Fundación Robotix

Sin dejar de lado otras habilidades que ayuden al talento a entender y aplicar la Inteligencia Artificial de forma responsable.

“También lo que se va a requerir es el tema de las soft skills, que son estas habilidades de comunicación, habilidades de liderazgo, habilidades de trabajo en equipo, ese tipo de habilidades pues nunca las va a poder dar una Inteligencia Artificial, te las tiene que dar la persona” Hugo Carvajal, gerente de Negocios en Xira

El reto es claro, canalizar el talento joven y capacitar continuamente a quienes hoy, construyen el futuro digital del país.

