El papel de la inteligencia artificial en 2025 y el panorama que se perfila para 2026

Emilio Saldaña, mejor conocido como “El Pizu”, considera que el 2025 marcó un punto de inflexión en la historia de la tecnología, pues dejó de ser únicamente reactiva para convertirse en activa. Ya no solo responde a nuestras preguntas, ahora toma acciones, interviene y ejecuta tareas de forma autónoma.

La inteligencia artificial se vuelve agente y ejecutora

De acuerdo con el especialista, uno de los cambios más relevantes del año fue la evolución de la Inteligencia Artificial (IA) como agente.

Pasó de ser un simple chat al que se le pedían instrucciones, a convertirse en un asistente capaz de realizar procesos completos, como planear y reservar un viaje entero respetando presupuesto, fechas y preferencias.

Este modelo de IA ejecutora será una constante que se intensificará durante 2026.

Gafas inteligentes podrían reemplazar al celular

Otro de los grandes avances de 2025 fue el desarrollo de las gafas inteligentes, a diferencia de los visores voluminosos del pasado, ahora se trata de lentes similares a los convencionales, pero con cámaras y pantallas integradas que ofrecen información en tiempo real mediante realidad aumentada.

Para Saldaña, estos dispositivos podrían convertirse en uno de los principales candidatos a reemplazar al teléfono celular como centro de cómputo personal en los próximos años.

La tecnología transforma el monitoreo de la salud

La tecnología aplicada a la salud también tuvo un crecimiento notable. Relojes, anillos y otros dispositivos portables permitieron a los usuarios monitorear ritmo cardíaco, consumo calórico y desempeño físico, transformando los datos en recomendaciones personalizadas sobre ejercicio, descanso y alimentación.

Para 2026, este monitoreo evolucionará hacia la intervención directa, con dispositivos capaces de regular tratamientos o ajustar medicamentos de manera más precisa.

La guerra de los chips y el costo energético de la IA

En paralelo, 2025 estuvo marcado por dos grandes tensiones globales: la guerra de los chips y el consumo energético. El crecimiento acelerado de la Inteligencia Artificial incrementó la demanda de poder de cómputo, detonando una competencia estratégica entre Estados Unidos y Asia por el liderazgo en la fabricación de semiconductores.

Al mismo tiempo, el funcionamiento de los centros de datos abrió un debate urgente sobre el impacto ambiental, debido al enorme consumo de energía y agua necesarios para enfriar los servidores.

Saldaña advierte que este panorama obliga a buscar modelos más sustentables, desde nuevos sistemas de enfriamiento hasta el uso de energías alternativas, incluyendo proyectos que analizan llevar servidores al espacio o el uso de plantas nucleares de nueva generación, que podrían resultar menos dañinas para el medio ambiente que el actual consumo masivo de agua.

La identidad digital gana peso en México

En el caso de México, 2025 también fue el año en el que la identidad digital cobró mayor relevancia. La CURP, los datos biométricos y la información personal comenzaron a consolidarse como activos digitales que conectan a los ciudadanos con el Gobierno, servicios y productos, acelerando el proceso de digitalización del país.

De cara a 2026, “El Pizu” anticipa retos clave: el desarrollo de baterías más duraderas y menos contaminantes, avances en salud tecnológica y un desafío creciente en torno a la verdad digital. Con la proliferación de contenidos generados por inteligencia artificial, comprobar que una persona es realmente humana y no una simulación será uno de los grandes desafíos.

Finalmente, el especialista lanza una advertencia: aunque la inteligencia artificial tomará cada vez más decisiones cotidianas por nosotros, el verdadero reto será no ceder el pensamiento crítico.

Cuestionar la información, verificar los datos y no asumir lo que dice la IA como una verdad absoluta será fundamental en el ecosistema tecnológico que se consolida rumbo a 2026.

