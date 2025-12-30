Las mejores imágenes del Primer Torneo Mundial de Baile Callejero de Robots Humanoides 2025

GENERANDO AUDIO...

Robots humanoides tomaron la pista de baile en China durante el Primer Torneo Mundial de Baile Callejero Humanoide 2025, un evento que combinó tecnología, inteligencia artificial y cultura urbana, y que concluyó el pasado 27 de diciembre en la Región Autónoma Zhuang de Guangxi, al sur del país.

El certamen reunió a 16 equipos provenientes de distintas ciudades chinas como Shanghái, Hangzhou, Changsha, Guilin, Nanning y Liuzhou, así como delegaciones internacionales de Italia, Malasia y Vietnam, quienes compitieron por destacar en el escenario con coreografías ejecutadas por robots humanoides.

Robots que bailan tradición y street dance

Las imágenes más impactantes del torneo muestran a los robots interpretando distintos estilos de baile, desde el Chaoshan Yingge, una danza tradicional china, hasta popping, danzas étnicas y coreografías estilo cowboy, demostrando avances significativos en coordinación, precisión de movimientos y respuesta al ritmo musical.

El evento utilizó el baile callejero como medio artístico para acercar al público a la robótica y la inteligencia artificial, al mismo tiempo que funcionó como una plataforma de intercambio tecnológico internacional.

China, a la vanguardia de los robots humanoides

Distintos tipos de baile. Foto: Reuters

Durante el evento, Wang Nanzhi, estudiante vietnamita de la Universidad de Guangxi, destacó el liderazgo de China en este sector:

“En el campo de los robots humanoides, China ya se ha vuelto altamente avanzada. La inteligencia artificial se desarrolla muy rápido aquí y muchas innovaciones globales nacen en este país”.

Por su parte, Huang Sheng, jefe de planificación del torneo, subrayó que los robots humanoides ya han superado la fase experimental:

“Han pasado de la investigación a la industria del entretenimiento social. En el futuro, se expandirán al turismo cultural, el cuidado de adultos mayores y, eventualmente, a todos los aspectos de la vida cotidiana”.

Tecnología, cultura y entretenimiento

El Primer Torneo Mundial de Baile Callejero Humanoide no solo dejó imágenes sorprendentes, sino que también marcó un paso importante en la integración de la robótica en espacios culturales y de entretenimiento, mostrando cómo la tecnología comienza a interactuar de forma más cercana con la vida diaria.

