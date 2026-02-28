Anthropic, qué se sabe de la empresa de IA que enfrenta polémica con Donald Trump

| AFP | Anthropic | Reuters | UnoTV

El presidente Donald Trump ordenó este viernes al Gobierno de Estados Unidos dejar de utilizar “inmediatamente” la inteligencia artificial (IA) de Anthropic, luego de que la empresa rechazó la exigencia del Pentágono de autorizar el uso militar incondicional de sus modelos Claude.

La decisión abrió cuestionamientos sobre las funciones de Anthropic y cuáles son los productos que ofrece.

¿Qué es Anthropic?

Anthropic es una empresa de investigación y seguridad en inteligencia artificial, dedicada al desarrollo de sistemas que, según la propia compañía, son “fiables, interpretables y controlables”.

Cuenta con un producto denominado Claude, considerado por especialistas como un modelo potente, cercano a desarrollos de otras compañías de relevancia mundial como ChatGPT.

¿Cuáles son los productos que ofrece Anthropic?

La empresa dispone actualmente de distintas versiones de Claude, diseñadas para atender diversas necesidades de los usuarios.

Se trata de un modelo de IA conversacional capaz de comprender lenguaje natural y responder preguntas, similar a herramientas como Gemini, Perplexity AI y DeepSeek.

Entre sus versiones más recientes se encuentran:

Claude Opus 4.6 : es el modelo más potente, diseñado para tareas de alta complejidad, razonamiento avanzado y automatización de procesos empresariales

: es el modelo más potente, diseñado para tareas de alta complejidad, razonamiento avanzado y automatización de procesos empresariales Claude Sonnet 4.6 : considerado el más equilibrado entre rendimiento y velocidad. Es utilizado para codificación, diseño y tareas cognitivas diarias. La versión gratuita suele operar con este modelo

: considerado el más equilibrado entre rendimiento y velocidad. Es utilizado para codificación, diseño y tareas cognitivas diarias. La versión gratuita suele operar con este modelo Claude Haiku 4.5: es la versión más rápida y rentable, ideal para respuestas instantáneas, interacciones en tiempo real y análisis de alto volumen

Además, ofrece una versión gratuita y dos planes de pago: uno Pro con un costo aproximado de 17 dólares mensuales y otro más completo de 100 dólares mensuales.

¿Qué incluye el plan gratuito de Claude?

De acuerdo con la información disponible en la plataforma, el plan gratuito ofrece:

Acceso a Claude Sonnet (modelo estándar equilibrado)

(modelo estándar equilibrado) Disponibilidad en web (claude.ai), iOS y Android, sin tarjeta de crédito

Chat básico, generación de código, visualización de datos y análisis de texto e imágenes

Lectura y análisis de documentos y archivos adjuntos

Ventana de contexto amplia (hasta 200 mil tokens por conversación)

Respuestas en múltiples idiomas

El servicio presenta limitaciones que se desbloquean mediante la contratación de planes de pago.

¿Cómo surgió Anthropic?

Anthropic fue creada en 2021 (aunque aún se considera una startup) por Dario Amodei y Daniela Amodei, junto con antiguos integrantes de OpenAI, tras diferencias relacionadas con la asociación de esa empresa con Microsoft.

Desde 2022, Google ha realizado inversiones millonarias en la compañía. Posteriormente, se informó sobre una asociación formal con Google Cloud.

La empresa señala que su equipo está conformado por investigadores, ingenieros, expertos en políticas públicas y líderes empresariales, y que mantiene colaboración con sociedad civil, gobiernos, sector académico y organizaciones sin fines de lucro.

Anthropic fue el primer laboratorio de inteligencia artificial fronterizo en poner sus modelos en redes clasificadas a través del proveedor de la nube Amazon.com, y el primero en construir modelos personalizados para clientes de seguridad nacional, según la startup.

Su producto Claude está en uso en toda la comunidad de inteligencia y los servicios armados.

¿Por qué Anthropic tiene problemas con Trump?

La orden de Donald Trump se emitió después de que Anthropic informara que no concedería al Departamento de Defensa de Estados Unidos el uso militar sin restricciones de su tecnología de inteligencia artificial, pese a las presiones del Pentágono.

En un comunicado, Dario Amodei afirmó que la empresa no podía acceder a la solicitud por considerar que contravenía sus lineamientos éticos. Cabe mencionar que la empresa tiene un contrato de 200 millones con el Pentágono.

El Gobierno estadounidense había fijado como plazo las 17:01 horas de este viernes para aceptar el uso militar incondicional de la IA.

El 27 de febrero, Donald Trump anunció en su red social, Truth Social, que todas las agencias federales debían cesar de inmediato el uso de la tecnología de Anthropic.

El mandatario añadió que habrá un periodo de eliminación gradual de seis meses para dependencias como el Departamento de Defensa.

Trump advirtió que usaría “el pleno poder de la Presidencia para hacer que cumplan, con grandes consecuencias civiles y penales a seguir” si Anthropic no ayudaba en el periodo de eliminación.

Hasta el momento, Anthropic no ha emitido una postura adicional tras el anuncio.

