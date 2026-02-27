No solo Punch, llega Jellybean, la bebé hipopótamo que conquista redes sociales

GENERANDO AUDIO...

Foto: Reuters

Jellybean, una bebé hipopótamo pigmeo está conquistando redes sociales tras su nacimiento en Arizona, Estados Unidos. Con tan solo un mes y cinco días de nacimiento, la cría se ha viralizado debido a su ternura que la ha llevado a ser comparada con el macaco Punch y la también hipopótamo asiática Moo Deng.

La cría nació el pasado 22 de enero en el Wildlife World Zoo, Aquarium & Safari Park, en Arizona. Su nombre fue elegido mediante una votación pública. Jellybean obtuvo el 81.3% de los votos, superando opciones como Cadbury, Twixi y Taffy, todas inspiradas en dulces para combinar con los nombres de sus padres, Lollipop y Tootsie Roll.

La presentación oficial se realizó el pasado 23 de febrero en el programa Today, donde fue mostrado al público y rápidamente se convirtió en sensación.

Jellybean representa esperanza, pues este tipo de hipopótamo se encuentra en en peligro de extinción

El nacimiento de Jellybean representa un hecho importante, ya que el Hippopotamus liberiensis (nombre científico) está catalogado como especie en peligro de extinción, con aproximadamente 2 mil 500 ejemplares en vida silvestre.

Al nacer pesó cerca de 11 libras (casi 5 kilos) y actualmente ronda las 33 libras (15 kilos). En la edad adulta, estos hipopótamos pueden alcanzar entre 350 y 600 libras (hasta 273 kilos), siendo considerablemente más pequeños que el hipopótamo común.

Jellybean permanece junto a su madre y esa convivencia ha sido clave para cautivar tanto a visitantes como a usuarios en línea.

“Cuando nada, se nota que es la hipopótamo más feliz del mundo y le encanta estar con su mamá. Poder ver esa interacción entre ellas es algo realmente especial”, explicó Danielle Hinderliter, especialista en educación del Zoológico Wildlife World.

Además, destacó que la atención tanto presencial como digital ha sido constante, con multitudes reuniéndose frente al recinto para observar a la pequeña.

¿El nuevo fenómeno viral tras Moo Deng?

Captura de pantalla de jellybean.meme

En redes sociales, Jellybean ya es comparada con Moo Deng , el hipopótamo pigmeo nacido en 2024 en el Khao Kheow Open Zoo que se volvió una estrella internacional.

La hipopótamo de Arizona ya cuenta con su propio sitio web

Usuarios han bromeado llamándola el “American Moo Deng”, mientras otros aseguran que será la próxima gran sensación viral.

El zoológico mantiene un programa de reproducción con la esperanza de contribuir a la conservación de la especie y generar mayor conciencia sobre su protección.

