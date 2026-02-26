Eclipse lunar total del 3 de marzo: qué pasará en cada fase y a qué hora voltear al cielo para ver la Luna de sangre

GENERANDO AUDIO...

¿Qué esperar del eclipse total de Luna de este 3 de marzo? | Foto: Cuartoscuro

El 3 de marzo, un eclipse total de Luna será visible desde México, permitiendo a los mexicanos observar el fenómeno conocido como “Luna de sangre“, el cual tendrá varias fases antes y después de que el satélite natural de la Tierra adquiera un tono rojizo en el cielo nocturno.

El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) señala que el eclipse lunar durará desde las 02:45 hasta las 08:23 horas (tiempo del centro de México) del martes 3 de marzo.

Fases del eclipse lunar: ¿a qué hora será y qué pasará en cada una?

1. Fase penumbral

Aproximadamente a las 02:44 horas (tiempo del Centro de México) del martes 3 de marzo, comenzará el eclipse de Luna, cuando el satélite natural de la Tierra comience a deslizarse hacia la sombra exterior del planeta, es decir, la penumbra.

El sutil oscurecimiento que recorre la superficie lunar durante esta fase es fácil de pasar por alto; sin embargo, se acentúa a medida que esta etapa temprana se acerca a su fin, de acuerdo con Space.com.

Imagen: Cuartoscuro

2. Fase parcial

La silueta curva de la sombra interior de la Tierra se hará visible, devorando el disco lunar a las 03:50 horas, marcando el inicio de la fase parcial del eclipse.

“La sombra umbral aparecerá negra durante la primera media hora, antes de cambiar a un tono marrón y posteriormente a un rojo intenso, momentos antes de la totalidad, a medida que la sombra del planeta envuelve la última franja de la media luna expuesta”. Space.com

Foto: Cuartoscuro

3. Eclipse total

La fase total del eclipse, cuando la Luna se hunda completamente en la sombra umbral de la Tierra, será a las 05:04 horas, marcando la fase conocida como la Luna de sangre.

Este periodo durará 58 minutos, durante los cuales el disco lunar adoptará un intenso tono rojo, ya que un fenómeno llamado “dispersión de Rayleigh” filtra las longitudes de onda azules más cortas de la luz solar, permitiendo que las rojas más largas incidan sobre la superficie lunar.

Foto: Cuartoscuro

4. Máximo del eclipse

El eclipse alcanzará su punto culminante a las 05:33, momento en el que la Luna pasará más cerca del centro de la sombra de la Tierra, aunque permanecerá relativamente cerca de su borde, durante un punto conocido como el máximo del eclipse.

Foto: Cuartoscuro

5. Eclipse menguante

A las 06:02 (tiempo del Centro de México), el eclipse total llegará a su fin, cuando una delgada media luna plateada del disco lunar emergiera lentamente de debajo de la gigantesca sombra de la Tierra.

Imagen: Cuartoscuro

En las horas siguientes, se volverá cada vez más densa, hasta que la sombra umbral interna del planeta desaparezca por completo de la superficie lunar a las 07:17 horas, seguida por la sombra externa a las 08:23 horas.

Cabe destacar que, a diferencia de las cinco fases previas, el fin de las fases parcial y penumbral no serán visibles en México, de acuerdo con el portal especializado Time and Date.

Entonces… ¿a qué hora deberías voltear a ver al cielo?

La fase total del eclipse comenzará a las 05:04 horas, momento en el que los mexicanos podrán comenzar a voltear al cielo para ver el fenómeno conocido como la “Luna de sangre“.

Sin embargo, el punto máximo de este fenómeno astronómico será a las 05:33 horas, cuando la Luna alcance todo el potencial de su tono rojizo.

Cabe destacar que Time and Date tiene una herramienta para saber exactamente a qué hora será cada fase del eclipse total de Luna del 3 de marzo:

Fase penumbral – 3 de marzo a las 02:44:25

– 3 de marzo a las 02:44:25 Fase parcial – 3 de marzo a las 03:50:07

– 3 de marzo a las 03:50:07 Eclipse total – 3 de marzo a las 05:04:34

– 3 de marzo a las 05:04:34 Máximo del eclipse – 3 de marzo a las 05:33:46

– 3 de marzo a las 05:33:46 Eclipse menguante – 3 de marzo a las 06:02:49

– 3 de marzo a las 06:02:49 Fin del eclipse parcial – 3 de marzo a las 07:17:15 No visible en México

– 3 de marzo a las 07:17:15 Fin de la fase penumbral – 3 de marzo a las 08:23:06 No visible en México

– 3 de marzo a las 08:23:06

Fuente: Time and Date

En total, el eclipse de Luna del próximo 3 de marzo durará cinco horas con 39 minutos, de acuerdo con las estimaciones de Space.com y Time and Date.

¿Se necesita un equipo especial para ver este fenómeno?

No se necesita de equipo especial para observar un eclipse de Luna, aunque unos binoculares o un telescopio realzarán la vista y el color rojo, de acuerdo con la NASA.

Sin embargo, un entorno oscuro y alejado de las luces brillantes ofrece las mejores condiciones de observación, de acuerdo con los especialistas estadounidenses.

¿Qué es un eclipse total de Luna?

Durante un eclipse lunar total, la Luna se desplaza hacia la parte interna de la sombra terrestre, o umbra, de acuerdo con la explicación de la NASA.

En este fenómeno, parte de la luz solar que atraviesa la atmósfera terrestre alcanza la superficie lunar, iluminándola tenuemente.

Los colores con longitudes de onda más cortas, azules y violetas, se dispersan con mayor facilidad que los colores con longitudes de onda más largas, como el rojo y el naranja.

Debido a que estas longitudes de onda más largas atraviesan la atmósfera terrestre y las longitudes de onda más cortas se dispersan, la Luna se ve anaranjada o rojiza durante un eclipse lunar.

Cuanto más polvo o nubes haya en la atmósfera terrestre durante el eclipse, más roja se verá la Luna, remató la NASA.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.