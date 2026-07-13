App detecta brotes de asma y EPOC antes de que aparezcan los síntomas con ayuda de la IA

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Esta App podría alertar sobre un síntoma inminente. Foto: Getty images

Los cambios en la voz medidos por una aplicación para smartphone pueden alertar a las personas con asma o EPOC, advirtiéndoles de un brote de síntomas inminente, según un nuevo estudio.

En el futuro, los controles de voz diarios mediante dicha aplicación podrían utilizarse para monitorizar signos de exacerbación de asma o EPOC, escriben investigadores en un estudio publicado recientemente en ERJ Open Research.

“Descubrimos que la voz cambia significativamente durante una exacerbación del asma o EPOC, y que esto ocurre tan pronto como el primer día en que los síntomas empeoran”, dijo el investigador principal Dr. Sami Simons en un comunicado de prensa. Simons es médico consultor de respiración en el Centro Médico de la Universidad de Maastricht, en los Países Bajos.

¿Cómo detecta la aplicación un brote de asma o EPOC?

Para el nuevo estudio, los investigadores utilizaron una aplicación especialmente diseñada para grabar y analizar las voces de 38 personas con EPOC y 35 personas con asma que estaban siendo tratadas en dos hospitales de los Países Bajos.

Durante 12 semanas, se pidió a la gente que grabara sus voces a diario pronunciando una larga “a” y luego leyendo un texto corto o respondiendo a una pregunta.

Los investigadores utilizaron inteligencia artificial (IA) para comparar las voces de los pacientes con los síntomas respiratorios registrados mediante cuestionarios diarios. Durante el periodo del estudio se produjeron un total de 38 exacerbaciones entre 35 personas.

Los resultados mostraron que, al principio de un brote, las voces de las personas cambiaban en cuanto a tono, pausas y calidad. Todas estas medidas volvieron a la normalidad a medida que los brotes disminuyeron.

“A medida que las vías respiratorias se contraen durante una exacerbación, el aire que pasa por las cuerdas vocales es limitado. Esto debilita la vibración normal de las cuerdas vocales, dificultando mantener la voz estable”, dijo Simons. “Como resultado, la voz de alguien con una exacerbación suena ‘más entrecortada’ y ‘áspera’.”

Estos cambios pudieron capturarse mediante una aplicación en los propios teléfonos móviles de los pacientes.

“Nuestra investigación sugiere que en el futuro las personas con asma o EPOC podrían usar su voz para detectar si tienen una exacerbación y reaccionar en consecuencia”, dijo Simons.

La IA busca anticipar los síntomas hasta tres días antes

La aplicación llamada TACTICAS (Telemonitoring for Asthma and POC Through voICe AnalysiS) actualmente solo está disponible para fines de investigación, según los investigadores.

Sin embargo, el equipo ha creado una página web para explicar cómo funciona y para pedir a los pacientes que contribuyan a la investigación donando sus voces.

Basándose en estos hallazgos, los investigadores han desarrollado desde entonces una IA capaz de detectar brotes inminentes basándose en cambios de voz hasta tres días antes de la aparición de los síntomas. Esta tecnología se está probando en dos ensayos en curso en Brasil y los Países Bajos.

El Dr. Marc Miravitlles, vicepresidente de la Sociedad Europea de Respiratorios, revisó los hallazgos.

“Cuando los síntomas de asma o EPOC aparecen de repente, queremos que los pacientes reciban tratamiento lo antes posible”, afirmó en un comunicado de prensa.

“Ser capaz de detectar un brote, o incluso anticiparlo unos días, podría ser muy valioso para reducir síntomas como la falta de aire o la tos, así como para disminuir el riesgo de daño pulmonar, ingreso hospitalario o muerte”, se indicó.

“La idea de usar un teléfono móvil para grabar y analizar las voces de los pacientes en busca de signos de un brote es muy atractiva”, continuó Miravitlles.

“Si los estudios de seguimiento son positivos, esta tecnología podría permitir una mejor monitorización y atención para pacientes con asma o EPOC a través de un teléfono móvil dondequiera que estén en el mundo. Este es un buen ejemplo de cómo las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial podrían mejorar realmente la calidad de vida de nuestros pacientes con enfermedades respiratorias crónicas”. Marc Miravitlles

El uso de esta nueva app podría representar un paso a favor de la medicina con la utilización de las tecnologías modernas.

Dennis Thompson Reportero de HealthDay

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