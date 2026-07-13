TDAH: reconocer las señales a tiempo puede cambiar la vida de quienes viven con este trastorno

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Uno de cada 30 niños tiene TDAH. Foto: Xinhua (Ilustrativa)

Detectar el TDAH a tiempo puede cambiar la trayectoria de vida de quienes viven con este trastorno, ya que un diagnóstico oportuno permite acceder a herramientas de apoyo, tratamiento adecuado y estrategias para desarrollar plenamente sus capacidades de acuerdo con Gabriela Cortés Meda, especialista del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz (INPRFM).

En el marco del Día Mundial de la Sensibilización sobre el TDAH, que se conmemora el 13 de julio, el especialista destacó para la Secretaría de Salud la importancia de reconocer esta condición desde una perspectiva científica y libre de estigmas, pues identificar sus señales no significa limitar a una persona, sino brindarle recursos para mejorar su desarrollo.

¿Qué es el TDAH?

Foto: GETTY

El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) es una condición del neurodesarrollo que modifica la manera en que el cerebro regula la atención, el nivel de actividad y el control de impulsos.

La también profesora del INPRFM, explicó que algunas conductas relacionadas con el trastorno pueden aparecer ocasionalmente en cualquier persona; sin embargo, forman parte de este cuando son persistentes, tienen una intensidad mayor a la esperada para la edad y afectan de manera importante la vida cotidiana.

De acuerdo con estimaciones de la World Federation of ADHD International Consensus Statement, este trastorno afecta aproximadamente al 5.9% de niñas, niños y adolescentes, así como al 2.5% de las personas adultas en el mundo. En México 1 millón 600 mil menores padecen TDAH según la Universidad de Guadalajara.

¿Por qué es importante detectar el TDAH?

La detección temprana permite que niñas, niños, adolescentes y adultos reciban apoyo acorde con sus necesidades, evitando que los síntomas sean interpretados como falta de interés, disciplina o capacidad.

Los especialistas resaltan que un diagnóstico adecuado no define las limitaciones de una persona, sino que ayuda a identificar sus fortalezas y encontrar estrategias para favorecer su desarrollo a lo largo de la vida.

¿Cuáles son los síntomas del TDAH?

De acuerdo con la especialista del INPRFM, el TDAH se caracteriza principalmente por dos grupos de síntomas, dificultades relacionadas con la atención y manifestaciones de hiperactividad e impulsividad.

Entre las señales de falta de atención se encuentran:

Problemas para mantener la concentración en actividades que requieren esfuerzo prolongado

Cometer errores por descuido

Olvidar tareas, actividades o compromisos

Perder objetos con frecuencia

Tener dificultades para organizar responsabilidades

En el caso de la hiperactividad e impulsividad, pueden presentarse situaciones como:

Necesidad constante de movimiento

Hablar demasiado

Sensación de tener una energía difícil de controlar

Interrumpir conversaciones

Responder antes de terminar de escuchar

Tomar decisiones impulsivas

En adolescentes y adultos, la hiperactividad puede cambiar y manifestarse como una sensación permanente de inquietud interna.

¿A qué edad se detecta el TDAH?

La identificación del TDAH depende de la cantidad e intensidad de los síntomas, según Cortés Meda; pues cuando las manifestaciones son numerosas y afectan distintas áreas de la vida, el diagnóstico puede establecerse alrededor de los seis años de edad.

La especialista señaló que la edad promedio de diagnóstico se encuentra entre los seis y 10 años; sin embargo, algunas personas llegan a la adultez sin haber recibido una evaluación, aunque los síntomas estuvieron presentes desde la infancia.

Cuando un adulto presenta sospecha de TDAH, los especialistas suelen buscar antecedentes de señales antes de los 12 años, etapa en la que pudieron pasar desapercibidas.

¿Cómo se trata el TDAH?

El tratamiento del TDAH depende de las necesidades de cada persona y puede incluir diferentes estrategias, entre ellas:

Psicoeducación , para comprender la condición y desarrollar herramientas

, para comprender la condición y desarrollar herramientas Ajustes en el hogar, escuela o trabajo

Terapias enfocadas en habilidades, fortalezas y necesidades individuales

Tratamiento farmacológico cuando un especialista lo considera necesario

Finalmente, la especialista señaló que las guías internacionales basadas en evidencia señalan que los medicamentos pueden disminuir de manera importante los síntomas y mejorar el funcionamiento diario cuando existe una valoración profesional y seguimiento adecuado.

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