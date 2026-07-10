¿Qué es la dieta de Erling Haaland? Beneficios y riesgos de seguirla

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Erling Haaland se ha convertido en uno de los futbolistas más destacados del Mundial 2026 no solo por sus goles y rendimiento, sino también por la estricta rutina y dieta que mantiene fuera de ella. Su alimentación, basada en un alto consumo de proteínas, vísceras y una disciplina de descanso, ha despertado la curiosidad de miles de personas que buscan conocer si sus hábitos pueden replicarse.

Sin embargo, especialistas señalan que la dieta del delantero noruego está diseñada para las necesidades de un atleta de alto rendimiento y no necesariamente funciona igual para todas las personas.

¿Qué es la dieta de Erling Haaland?

En entrevista para el noticiero “A las Nueve en Uno”, la food coach Ingrid Carreón explicó que antes de seguir un modelo como el del futbolista es necesario considerar factores como el peso, la estatura, la actividad física y los objetivos de cada individuo.

Tacos de Tripa. | Foto: Shutterstock.

De acuerdo con la coah, la alimentación de Erling Haaland se caracteriza por incluir una gran cantidad de proteínas y alimentos de origen animal, entre ellos las vísceras, un elemento que se ha vuelto uno de los puntos más comentados de su dieta. Este tipo de alimentos pueden aportar nutrientes importantes al organismo, aunque su consumo debe realizarse de manera adecuada.

“Por medio de estas vísceras nosotros podemos consumir estos multivitamínicos de manera natural”. Ingrid Carreón, food coach

Sin embargo, señaló que no se debe perder de vista la calidad de los productos y recomendó elegir proveedores confiables para garantizar la frescura y seguridad de los alimentos.

Además de su alimentación, Haaland mantiene una estricta rutina de descanso. Según se ha dado a conocer, el futbolista procura dormir alrededor de ocho horas, acostarse temprano y complementar su preparación con métodos de recuperación como baños de hielo.

¿Cuáles son los beneficios de la dieta de Haaland?

Foto: Reuters

La especialista explicó que algunos elementos de la alimentación del delantero pueden aportar beneficios cuando se integran dentro de una dieta equilibrada. “Hay que fijarnos muy bien como una persona individual en la biología de cada quien, qué clase de ejercicio hacemos y cuál es nuestro día a día para ingerir cierta cantidad de proteínas”, señaló Carreón.

Además, destacó que el rendimiento deportivo no depende únicamente de la comida, sino también de otros factores como el descanso, la disciplina y la constancia.

“No nada más es la alimentación, es las emociones con las que comemos, cómo vivimos y cómo estamos. Es mucho el estilo de vida”. Ingrid Carreón, food coach

¿Qué riesgos tiene seguir la dieta de Erling Haaland?

Aunque la dieta del futbolista ha generado interés, la especialista advirtió que no todas las personas requieren la misma cantidad de proteínas o calorías que un atleta profesional. “Él mide 1.94 y pesa casi 90 y tantos kilos. Claro que la ingesta de calorías que él requiere y de proteínas es mucho mayor porque es un atleta de alto rendimiento”, explicó Ingrid Carreón.

Por esta razón, intentar copiar su alimentación sin considerar las necesidades individuales podría no generar los mismos resultados y, en algunos casos, provocar desequilibrios nutricionales.

En el caso del consumo de vísceras, la especialista recomendó no llevarlo al extremo y cuidar la preparación de los alimentos.

“No es necesario. Si tú practicas el comer vísceras una vez cada semana, está perfecto. Cocinarlos un poco tampoco es malo”, comentó. Ingrid Carreón, food coacH

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