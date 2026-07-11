México acumula 44 muertes por sarampión; Zacatecas confirma fallecimiento de un menor de edad

GENERANDO AUDIO...

Zacatecas confirmó una nueva muerte por sarampión. Foto: Getty Images (Ilustrativa)

La Secretaría de Salud (SSA) confirmó una muerte más por sarampión en México, alcanzando un total de 44 defunciones por la enfermedad en el año, con corte al 9 de julio de 2026. Se trata del primer fallecimiento confirmado en el país desde el pasado 11 de junio, es decir, en casi un mes.

Hasta el viernes 10 de julio, la República Mexicana cuenta con 18 mil 768 casos totales confirmados de sarampión, de los cuales 12 mil 154 se registraron en el presente año, de acuerdo con el más reciente Informe diario del brote de sarampión en México.

México suma 44 muertes por sarampión; la más reciente, en Zacatecas

Después de que la SSA confirmara una muerte más por sarampión en el país, la Secretaría de Salud (SSZ) salió un día más tarde para confirmar el sexto fallecimiento por la enfermedad en la entidad este año.

Agustina García Macías, subdirectora de Epidemiología, Prevención y Control de enfermedades detalló que se trata de un hombre de 12 días de nacido, cuya madre era portadora de la enfermedad.

“La familia del menor se encontraba, por motivos laborales, en la comunidad de Río Florido, en Fresnillo; son originarios del estado de Durango”. SSZ

Hasta el momento, se han contabilizado 293 contagios de esta enfermedad en territorio zacatecano tan solo en el transcurso de 2026, de acuerdo con las autoridades del estado.

¿Cuál es el estado actual de la enfermedad en México?

Desde el inicio del brote de sarampión, en 2025, México ha registrado 18 mil 768 casos totales; 12 mil 154 se confirmaron en lo que va de 2026, mientras que el año pasado se detectaron 6 mil 614.

Este es el conteo total de casos en la República Mexicana desde que comenzaron los contagios en 2025:

Jalisco : 7 mil 316 casos

: 7 mil 316 casos Chihuahua : 4 mil 598 casos

: 4 mil 598 casos Chiapas : mil 122 casos

: mil 122 casos Ciudad de México : mil 054 casos

: mil 054 casos Durango : 620 casos

: 620 casos Sonora : 482 casos

: 482 casos Michoacán : 449 casos

: 449 casos Sinaloa : 393 casos

: 393 casos Guerrero : 389 casos

: 389 casos México : 356 casos

: 356 casos Zacatecas : 315 casos

: 315 casos Quintana Roo : 255 casos

: 255 casos Puebla : 241 casos

: 241 casos Coahuila : 213 casos

: 213 casos Colima : 126 casos

: 126 casos Tabasco : 111 casos

: 111 casos Nuevo León : 92 casos

: 92 casos Baja California : 76 casos

: 76 casos Nayarit : 70 casos

: 70 casos Veracruz : 66 casos

: 66 casos Morelos : 63 casos

: 63 casos Querétaro : 57 casos

: 57 casos Oaxaca : 57 casos

: 57 casos Tlaxcala : 51 casos

: 51 casos Yucatán : 41 casos

: 41 casos Aguascalientes : 33 casos

: 33 casos Campeche : 28 casos

: 28 casos San Luis Potosí : 23 casos

: 23 casos Hidalgo : 23 casos

: 23 casos Baja California Sur : 22 casos

: 22 casos Guanajuato : 14 casos

: 14 casos Tamaulipas: 12 casos

El grupo de edad con el mayor número de casos es de 1 a 4 años (2 mil 489 casos), seguido del grupo de 5 a 9 años (2 mil 194 casos) y el de 25 a 29 años (2 mil 136 casos).

La tasa de incidencia más elevada se presenta en los menores de un año con 92.09 casos por cada 100 mil habitantes, seguido del grupo de 1 a 4 años y 5 a 9 años, con tasas de 29.04 y 20.72 respectivamente.

Con respecto a las defunciones se han confirmado 44 acumuladas en el periodo 2025-2026; distribuidas en 11 estados:

Chihuahua | 21

Zacatecas | 6

Jalisco | 5

Ciudad de México | 4

Durango | 2

Michoacán | 1

Chiapas | 1

Guerrero | 1

Sinaloa | 1

Sonora | 1

Tlaxcala | 1

Fuente: SSA

En el acumulado de los casos confirmados 2025–2026 los 32 estados han notificado casos de sarampión distribuidos en 502 municipios.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.