“Árbol de Navidad” en el espacio: la NASA revela impactante imagen

Un “árbol de Navidad” en el espacio. Foto: NASA

Un “árbol de Navidad” se formó en el espacio. La NASA reveló que se trató del “NGC 2264”, un cúmulo de estrellas jóvenes de entre uno y cinco millones de años, y ubicado a unos 2 mil 500 años luz de la Tierra.

“Esta nueva vista del ‘cúmulo de árboles de Navidad’ NGC 2264, publicado el 17 de diciembre de 2024, combina datos del Observatorio de rayos X Chandra de la NASA y datos ópticos del telescopio del astrofotógrafo Michael Clow en Arizona.” Comunicado de la NASA

Las estrellas en NGC 2264 son más pequeñas y más grandes que el Sol, que van desde algunas con menos de una décima parte de la masa del “astro rey” hasta otras que contienen alrededor de siete masas solares.

Colores del “árbol de Navidad”

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio indicó que los datos de Chandra representaron al “árbol de Navidad” con un tono rojo, púrpura, azul y blanco, mientras que los datos ópticos estaban en verde y violeta.

“Las estrellas se ven aquí como luces azules y blancas rodeadas de remolinos de gas, las ‘agujas de pino’ del árbol, con luz verde que representa la luz en el espectro visible.” Comunicado de la NASA

Los datos ópticos fueron representados por líneas y formas verdes tenues, lo que logró crear las ramas y agujas de la forma del “árbol de Navidad”. Los rayos X detectados por Chandra se presentaron como luces azules y blancas, y dieron una apariencia de puntos de luz brillantes en el árbol.

La imagen fue rotada a unos 150 grados del estándar del astrónomo de North apuntando hacia arriba. Esto puso el pico de la forma del árbol aproximadamente cónica cerca de la parte superior de la imagen, aunque no abordó el ligero parche desnudo en las ramas del árbol, en la parte inferior derecha, que probablemente debería girarse a la esquina.

Cabe destacar que, las estrellas jóvenes, como las de NGC 2264, son volátiles y sufren fuertes llamaradas en los rayos X y otros tipos de variaciones que se ven en diferentes tipos de luz.

