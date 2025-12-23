La diferencia entre niebla y neblina y qué es lo que la hace tan peligrosa al volar un avión

GENERANDO AUDIO...

Recurrente en accidentes aéreos, o cierres de aeropuertos, la niebla es un tema de consideración en cuanto a seguridad. Incluso, los riesgos que trae consigo la niebla es lo que, a su vez, la hace diferente de la neblina, como su densidad, sobre lo que te hablaremos.

Aunque las autoridades no lo han confirmado, habitantes de Galveston, en Texas, aseguran que las condiciones de niebla en la zona causaron el desplome del avión de la Secretaría de Marina mexicana este lunes. Además, por esta razón el aeropuerto de Tijuana suspendió operaciones varias veces la semana pasada.

¿Cuál es la diferencia entre niebla y neblina?

Como ya dijimos, su peligrosidad lo diferencia entre los términos niebla y neblina, aunque ambos fenómenos son causados por la saturación de gotas microscópicas de agua en el ambiente.

Aunque por lo regular el ambiente tiene ciertos niveles de humedad “flotando”, conforme baja la temperatura estas partículas se van haciendo notorias conforme se congelan, de ahí el característico “vapor” de la niebla.

Ahora que, de acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial (OMM) de la ONU, la diferencia entre ambos términos es que la niebla, por su concentración, impide la visibilidad más allá de un kilómetro, lo que no hace la neblina.

De ahí que cuando hay neblina en un determinado lugar pareciera que el paisaje está cubierto por un velo blanquecino que nos impide ver a distancias en otros momentos dentro del alcance. Además, el aire se siente como si estuviera mojado. Mientras que, cuando hay neblina, este velo tiende a ser delgado o incluso color grisáceo.

Es justo este punto por el que muchos aeropuertos suspenden operaciones al registrar niebla en sus instalaciones, ya que, aunque los motores de los aviones puedan soportar este ambiente, la poca visibilidad podría ocasionar accidentes, como el que los pilotos del avión no puedan ubicarse o que simplemente no vean la pista ni puedan medir distancias.

Aunque también, desde el punto de vista técnico, está el asunto de que las bajas temperaturas y humedad ambiental podrían acumular hielo sobre la parte externa de los aviones, alterando su forma aerodinámica y aumentando el riesgo de una pérdida de sustentación.

