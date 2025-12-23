GENERANDO AUDIO...

El eclipse solar de siglo XXI no se podrá ver en México. Foto: Shutterstock

El eclipse solar total más largo del siglo XXI tendrá una duración aproximada de seis minutos y 22 segundos, de acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA).

Este fenómeno, considerado como el “más largo del siglo XXI”, ocurrirá el 2 de agosto de 2027. Sin embargo, su trayectoria no será visible en México. Según el portal theskylive.com, el eclipse solar total podrá observarse en regiones del norte de África, Medio Oriente y el sur de Europa.

La NASA detalla que la duración del eclipse oscilará entre 6 minutos con 22 o 23 segundos, y su máxima duración se registrará en Egipto, específicamente en las ciudades de Luxor y Asuán.

¿En qué países se podrá ver el eclipse solar total más largo del siglo XXI?

La agencia compartió un mapa en el que se observa que el eclipse solar iniciará en Marruecos y el sur de España. Posteriormente, avanzará por Argelia y concluirá en Yemen y la costa de Somalia.

Los países donde será visible son:

Marruecos

España

Argelia

Egipto

Gibraltar

Libia

Arabia Saudita

Sudán

Túnez

Yemen

Somalia

En total, 88.9 millones de personas podrán observar el eclipse en su fase total, 931 mil lo verán con al menos un 50% de parcialidad, y más de 4 mil 620 millones de personas presenciarán alguna fase del fenómeno.

Otros eclipses solares de larga duración

Aunque el de 2027 será el más prolongado del siglo, existen otros eclipses solares con duraciones relevantes previstas para las próximas décadas:

12 de agosto de 2045: 6 minutos con 6 segundos

6 minutos con 6 segundos 30 de abril de 2060: 5 minutos con 12 segundos

5 minutos con 12 segundos 24 de agosto de 2063: 5 minutos con 49 segundos

5 minutos con 49 segundos 11 de mayo de 2078: 5 minutos con 40 segundos

5 minutos con 40 segundos 3 de septiembre de 2081: 5 minutos con 33 segundos

5 minutos con 33 segundos 22 de mayo de 2096: 6 minutos con 6 segundos

¿Cómo seguir el eclipse solar total?

El portal theskylive.com ofrece un mapa interactivo que permite conocer la magnitud, los horarios y la duración del eclipse según la ubicación del observador. Además, incluye:

Animaciones del evento desde distintos puntos del planeta

desde distintos puntos del planeta Diagramas del disco solar durante el máximo del eclipse

durante el máximo del eclipse Simulaciones de visibilidad de planetas como Venus y Mercurio durante la fase total

Uno de los puntos de observación destacados será Larbaa, Argelia (35° 19′ 32.3″ N, 6° 5′ 51.4″ E), donde se espera la fase total más prolongada.

¿Cuándo será el próximo eclipse solar visible en México?

Aunque no será el más largo de la historia, el siguiente eclipse solar total visible en México ocurrirá el 30 de marzo de 2052.

De acuerdo con José Franco, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM, la umbra ingresará por el este del país, atravesará el Golfo de México y concluirá su recorrido en el océano Atlántico.

