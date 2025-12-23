Fenómenos climáticos que pueden causar demoras en tus vuelos, según la ciencia

GENERANDO AUDIO...

Fenomenos climáticos que causan demoras en vuelos. Foto: Shutterstock

Viajar en avión es una de las formas más rápidas de transporte, pero hay un factor difícil de controlar: el clima. Este lunes 22 de diciembre ocurrió un accidente donde cinco personas muertas, dos con vida y una no localizada, dejó el desplome de un avión en inmediaciones de Galveston, Texas, según actualizó la Secretaría de Marina (Semar).

Las aerolíneas y aeropuertos monitorean constantemente las condiciones meteorológicas, ya que ciertos fenómenos pueden afectar la visibilidad, el rendimiento de los motores o incluso impedir los despegues y aterrizajes.

De acuerdo con la Federal Aviation Administration (FAA) y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), cerca del 70% de los retrasos aéreos en Estados Unidos están relacionados con el clima.

Fenómenos climáticos que pueden causar demoras en tus vuelos

Estos son los principales fenómenos que pueden afectar tus vuelos, según estudios y agencias científicas.

Tormentas eléctricas

Las tormentas con descargas eléctricas representan un riesgo tanto para los aviones como para el personal en tierra. Durante estos eventos, las operaciones suelen suspenderse para evitar daños en los sistemas eléctricos o accidentes en las pistas.

Un estudio de la American Meteorological Society señala que las tormentas y lluvias intensas son de los fenómenos que más incrementan los retrasos en aeropuertos internacionales.

Niebla

Cuando la visibilidad cae por debajo de los límites establecidos, los vuelos deben operar con instrumentos o esperar a que mejoren las condiciones.

De acuerdo con la NOAA, la niebla es uno de los factores que más afecta las operaciones aéreas, especialmente en la madrugada y primeras horas del día.

Vientos fuertes

Las ráfagas intensas y los vientos cruzados (que soplan de lado a la pista) pueden hacer que un avión pierda estabilidad al despegar o aterrizar.

La FAA establece límites específicos para cada modelo de aeronave, y si los vientos superan esos parámetros, los vuelos se retrasan o desvían por seguridad.

Nieve y hielo

En regiones frías, las pistas deben limpiarse y las aeronaves recibir tratamientos especiales para eliminar el hielo acumulado.

La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) indica que el hielo en las alas puede alterar la sustentación del avión, por lo que ningún vuelo despega sin pasar por el proceso de descongelamiento, lo cual provoca demoras.

Huracanes y tormentas tropicales

Estos fenómenos extremos suelen ocasionar cancelaciones masivas por los fuertes vientos, lluvias y oleajes que afectan aeropuertos y rutas aéreas.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos coordina alertas que permiten suspender operaciones con anticipación para proteger a pasajeros y tripulaciones.

Altas temperaturas

Aunque parezca sorprendente, el calor también puede provocar retrasos, cuando la temperatura es muy alta, el aire se vuelve menos denso, lo que reduce la capacidad de los aviones para despegar con carga completa.

En aeropuertos a gran altitud, como el de Ciudad de México, las olas de calor pueden obligar a las aerolíneas a disminuir el peso del avión o retrasar vuelos hasta que bajen las temperaturas.

Ceniza volcánica

La ceniza expulsada por un volcán puede dañar los motores y sistemas de navegación de las aeronaves.

La United States Geological Survey (USGS) advierte que las partículas de ceniza pueden fundirse dentro de los motores y provocar fallas graves, por lo que las rutas cercanas a zonas volcánicas se cierran temporalmente cuando hay actividad.

Turbulencia de aire claro

No todos los riesgos se ven a simple vista, la llamada turbulencia de aire claro ocurre sin nubes ni tormentas visibles, producto de corrientes de viento a gran altitud.

Investigaciones publicadas en la revista Atmosphere (MDPI, 2024) indican que este fenómeno puede provocar desvíos de ruta y ajustes de altitud no previstos.

Aunque las demoras y cancelaciones pueden ser frustrantes, las aerolíneas y autoridades toman estas decisiones para garantizar la seguridad de los pasajeros.

Cada fenómeno climático implica riesgos distintos, pero todos están contemplados en protocolos internacionales que priorizan el bienestar y la integridad de las operaciones aéreas.

