Así es el primer robot humanoide de HONOR: bailó y saludó en el MWC 2026

GENERANDO AUDIO...

El robot humanoide de HONOR bailó en el MWC 2026 | Foto: Alfredo Narváez

HONOR, marca china de tecnología, hizo su presentación especial por el Mobile World Congress 2026 en España y mostró un avance de su primer robot humanoide. El nuevo asistente robótico bailó en el escenario del Palau de Congressos de Barcelona e, incluso, saludó a todos los presentes.

Cabe destacar que la empresa también presentó por primera vez el llamado Robot Phone, un celular que cuenta con una cámara robótica que funge como asistente de inteligencia artificial (IA) y cámara de cuatro ejes.

Así es el primer robot humanoide de HONOR

En directo desde el MWC 2026, HONOR hizo una muestra en vivo del robot humanoide que forma parte de una estrategia para demostrar que la marca es capaz de crear robots de consumo propio.

Estos androides se centrarán en tres escenarios principales:

Asistencia de compras

Inspecciones en lugares de trabajo

Compañía de apoyo

Cabe destacar que, en el marco del Mobile World Congress, no se hizo una demostración de sus capacidades; sin embargo, un ejemplar ejecutó una coreografía junto a un grupo de bailarines.

Además, saludó a uno de los exponentes de HONOR y caminó por todo el escenario con naturalidad. Por otro lado, se mostró que responde a los saludos de los usuarios e, incluso, les hace un corazón con los brazos.

Hasta el momento, no se ha anunciado cuándo será su salida al mercado y cuáles serán sus aplicaciones específicas.

También llega el Robot Phone de HONOR al MWC 2026

HONOR también presentó el Robot Phone, dispositivo anunciado como “una nueva especie de smartphone” en el MWC 2026, ya que cuenta con un panel de cámara replegable que, cuando está activo, luce en la parte superior del celular como si se tratara de un mini-robot.

Imagen: Alfredo Narváez

¿Y para qué sirve? Esta cámara robótica cuenta con cuatro grados de libertad de movimiento para hacer fotos y videos de 360 grados, lo que permite un resultado más dinámico para creadores de contenido y usuarios en general.

Cabe destacar que el robot también cuenta con una cámara de 200MP, permitiendo también que los videos no se muevan, como si se tratara de un estabilizador para celular sin una herramienta o dispositivo adicional.

Imagen: Alfredo Narváez

El Robot Phone también tiene una herramienta de seguimiento para captar el movimiento exacto del usuario y se mueve con él para tomar la foto o el video.

Asimismo,funciona como un asistente de inteligencia artificial físico, pues puede hablar con el usuario al respecto de las fotos y videos que toma. Por ejemplo, da consejos de vestimenta e imagen.

Imagen: Alfredo Narváez

Finalmente, la cámara robótica tiene la capacidad de bailar cuando reproduce una canción y acompaña a los creadores de contenido cuando hacen videos de baile.

Otros anuncios de HONOR en el MWC 2026

La presentación exclusiva de HONOR en el marco del MWC 2026 también sirvió para mostrar por primera vez el HONOR Magic V6, el nuevo celular plegable de la marca china.

Además de su diseño ultradelgado y resistente al agua por sus certificaciones IP68 e IP69, destaca que cuenta con una batería tan delgada que es del grosor de una carta de cualquier baraja, según se mostró en Barcelona este domingo.

Imagen: Alfredo Narváez

Por otro lado, se hizo una demostración del primer robot humanoide de la empresa asiática con un baile en el que hizo volteretas y pasos profesionales.

Además, este androide responde a los saludos de las personas meneando la mano y haciendo un corazón con los brazos, según se exhibió en el marco del MWC 2026.

Imagen: Alfredo Narváez

Cabe destacar que también se presentó la HONOR MagicBook Pro 14 y la HONOR MagicPad 4.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.