MWC 2026: el taxi que se maneja solo, detecta pasajeros enfermos y en peligro con IA

Este taxi autónomo monitorea si está bien en el camino | Foto: Alfredo Narváez

El Mobile World Congress (MWC) 2026, fue el marco ideal para que la compañía tecnológica KDDI acaparara la atención de la industria al presentar su visión integral sobre el futuro del transporte. Se trata de un taxi autónomo, capaz de conducirse solo y detectar si un pasajero está en situaciones inconvenientes

Mediante la exhibición de su prototipo de robotaxi (no disponible aún) con autonomía de Nivel 4, la firma japonesa propuso una transición en el concepto de movilidad: el vehículo deja de ser una herramienta de transporte conducida por humanos para convertirse en un espacio funcional y flexible, diseñado para optimizar el tiempo y seguridad del usuario.

Esta propuesta tecnológica no solo busca innovar en el confort, sino que responde directamente a problemas estructurales de la sociedad actual, como la escasez de conductores profesionales y la falta de transporte eficiente en zonas rurales.

Al eliminar componentes tradicionales como el volante y los pedales, el interior del vehículo se transforma en una oficina móvil o un área de descanso privada.

Todo este ecosistema está gestionado por un centro de control centralizado que supervisa las unidades en tiempo real, garantizando un flujo de movimiento libre y seguro para todos los ciudadanos.

Autonomía Nivel 4: Libertad sin intervención humana

El corazón de la propuesta de KDDI, desarrollada en colaboración con TIER IV, es la implementación de la autonomía de Nivel 4.

Este grado de automatización permite que el vehículo realice todas las funciones de conducción sin necesidad de intervención humana en áreas geográficas específicas.

La relevancia de este avance reside en su capacidad para democratizar el transporte; al no depender de un conductor, se eliminan las barreras de accesibilidad para personas mayores o con discapacidades, ofreciendo una solución logística que opera de manera ininterrumpida y eficiente bajo la supervisión de un centro de control inteligente.

Inteligencia Artificial para la protección del pasajero

Para complementar la conducción autónoma, KDDI ha introducido, junto a Deeping Source, un avanzado Sistema de Monitoreo de inteligencia artificial (IA) en el automóvil.

Este sistema actúa como un “vigilante invisible” capaz de detectar emergencias médicas, caídas o comportamientos inusuales de los pasajeros mediante cámaras y sensores inteligentes.

En caso de una anomalía, la IA puede iniciar asistencia por voz, alertar a servicios de emergencia o, en escenarios críticos, redirigir el vehículo automáticamente hacia el hospital más cercano.

Esta tecnología asegura que el viaje sea seguro incluso para quienes viajan solos, estableciendo un nuevo estándar de confianza en el transporte sin conductor.

