Drones, torpedos y bombarderos: la potente tecnología militar que EE.UU. usa en la guerra contra Irán

GENERANDO AUDIO...

Foto de archivo.

Los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán, y las respuestas de Teherán, han escalado la tensión en Medio Oriente desde los primeros ataques registrados el sábado 28 de febrero, en los que murió el líder supremo iraní, Alí Jamenei.

La muerte del máximo líder político y religioso de Irán elevó el conflicto a un nuevo nivel y ha abierto un nuevo capítulo para la tecnología militar, en el que misiles de precisión, drones y sistemas de defensa avanzada juegan un papel central en la guerra de Estados Unidos contra Irán. Estas son algunas de las armas que utiliza el ejército de Estados Unidos en Medio Oriente, varias de ellas probadas por primera vez en combate.

Submarinos de ataque rápido armados con torpedos Mk 48

En el quinto día de la guerra de Estados Unidos contra Irán, un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní frente a las costas de Sri Lanka, en el océano Índico, dijo este miércoles 4 de marzo el Pentágono.

Aunque se desconoce qué submarino participó en la misión, se confirmó que se utilizó un torpedo Mk 48, diseñado para ser lanzado desde submarinos contra buques de guerra.

“Un solo impacto con un MK-48 produce serios daños en un buque”, confirmó la Revista de Marina de Colombia en su edición de 1978, al describir la potencia de las primeras variantes de este armamento naval.

Por su parte, el sitio especializado Naval Technology explicó que la versión más reciente de este torpedo mide 5.8 metros de largo, pesa más de 1.6 toneladas y transporta una ojiva explosiva de casi 300 kilos.

Torpedos Mk 48. Foto: AFP

Este ataque marca el primer ataque conocido de un submarino de Estados Unidos contra un buque de guerra desde la Segunda Guerra Mundial.

Fotos: AFP

También representa la primera acción de este tipo a nivel mundial en más de cuatro décadas, desde que el submarino británico HMS Conqueror (S48) hundió al crucero argentino ARA General Belgrano durante la Guerra de las Malvinas en 1982, un ataque que dejó 323 muertos.

Misiles para ataque de precisión

Según el Comando Central del ejército estadounidense (CENTCOM), “por primera vez en la historia, se han utilizado misiles de ataque de precisión (PrSM) de largo alcance en combate durante la Operación Furia Épica“ en la guerra contra Irán.

Lockheed Martin, fabricante del sistema, dijo que “este nuevo sistema de armas ofrece capacidades mejoradas para atacar, neutralizar, suprimir y destruir objetivos utilizando fuego indirecto lanzado por misiles a más de 499 kilómetros”.

Drones LUCAS de ataque de bajo costo

CENTCOM confirmó que en los primeros ataques contra Irán, el ejercito estadounidense utilizó sus drones LUCAS (Low-cost Unmanned Combat Attack System, sistema de ataque no tripulado de bajo costo).

Los drones LUCAS tienen la capacidad de perpetrar ataques contra objetivos estacionarios y en movimiento.

Además, uno de los aspectos sobresalientes es su bajo costo (35 mil dólares) y flexibilidad para ser lanzado desde distintas plataformas.

Aunque los drones LUCAS disparados contra Irán fueron lanzados desde tierra el 28 de febrero, la armada estadounidense ya había realizado un lanzamiento de prueba desde el Buque de Combate Litoral (LCS) USS Santa Barbara, en diciembre de 2025. El siguiente video muestra la potencia de este tipo de drones.

MQ-9A Reaper: el dron armado de larga duración que combina vigilancia y ataque

Varios MQ-9A Reaper se desplegaron las primeras 48 horas de la guerra de Estados Unidos contra Irán. El dron fue diseñado para misiones de reconocimiento, vigilancia y ataques de precisión.

El MQ-9A Reaper es un avión pilotado remotamente, el cual fue desarrollado por la empresa estadounidense General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI).

De acuerdo con el fabricante, el MQ-9A puede permanecer en el aire más de 27 horas, alcanzar velocidades cercanas a 444 km por hora y operar a altitudes de hasta 15 mil metros.

MQ-9A Reaper. Foto: AFP

Bombarderos furtivos B-2 difíciles de detectar también se utilizan en la guerra de Estados Unidos contra Irán

CENTCOM también confirmó que el fin de semana, en los primero ataques estadounidenses contra Irán, se desplegaron bombarderos furtivos B-2 estadounidenses, armados con bombas de 900 kg.

A través de su cuenta de X, el comando aseguró que usó estos aviones para atacar las instalaciones de misiles balísticos de Irán.

Su fabricante Northrop Grumman aseguró que el bombardero es un componente clave del arsenal de ataque de largo alcance de Estados Unidos.

En su página web, la compañía destacó que el B-2 mide 21 metros de largo y 5 metros de alto: “la mitad de la longitud de un campo de fútbol”.

Puede alcanzar una alta velocidad subsónica y una altitud de más de 15 mil metros y puede transportar una carga de unas 20 toneladas.

La primera vez que se utilizó un B-2 en combate fue durante la Operación Fuerza Aliada, una campaña de bombardeos aéreos contra la República Federal de Yugoslavia que se desarrolló del 24 de marzo al 11 de junio de 1999, durante la Guerra de Kosovo.

Según su fabricante, en esa campaña dos B-2 volaron más de 31 horas desde la Base Aérea Whiteman, en Misuri (Estados Unidos), hasta Kosovo. “Atacaron múltiples objetivos y luego regresaron directamente”.

El bombardero también ostenta el récord de la misión de combate aéreo más larga de la historia. En 2001, varios B-2 fueron los primeros en entrar al espacio aéreo afgano en una misión que se prolongó 44 horas.

La Fuerza Aérea de Estados Unidos destacó que los aviones B-2 son difíciles de detectar gracias a sus reducidas señales infrarrojas, acústicas, electromagnéticas, visuales y de radar.

THAAD, el potente sistema de defensa aérea que ha ocupado Israel

El sistema THAAD (Terminal High Altitude Area Defense, Sistema de Defensa de Área a Gran Altitud en Fase Terminal) es un avanzado escudo antimisiles estadounidense diseñado para destruir misiles balísticos de corto, medio e intermedio alcance.

Dicho sistema fue utilizado por primera vez en combate en 2022, cuando Emiratos Árabes Unidos interceptó misiles balísticos lanzados por los rebeldes hutíes desde Yemen.

Estación del sistema THAAD en Israel el 4 de marzo de 2019.

Según la organización Missile Defense Advocacy Alliance, cada interceptor del THAAD tiene un alcance de unos 200 km y utiliza tecnología de impacto directo, donde la amenaza entrante se destruye mediante energía cinética.

¿Cuáles son todas las armas que ha desplegado Estados Unidos en su guerra contra Irán?

CENTCOM dio a conocer una lista del armamento que desplegó durante las primeras 48 horas de los ataques en Medio Oriente.

Foto: CENTCOM

Bombarderos furtivos B-2

Drones LUCAS

Sistemas de misiles interceptores Patriot

Sistemas de misiles antibalísticos THAAD

Aviones de combate F-18

Aviones de combate F-16

Aviones de combate F-22

Aviones de ataque A-10

Cazas furtivos F-35

Avión de ataque electrónico EA-18G

Avión de alerta temprana y control aerotransportado

Retransmisión de comunicaciones aerotransportada

Avión de patrulla marítima P-8

Avión de reconocimiento RC-135

Reapers MQ-9

Sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad M-142

Portaaviones de propulsión nuclear

Destructores de misiles guiados

Sistemas antidrones

Aviones cisterna de reabastecimiento

Buques de reabastecimiento

Avión de carga C-17 Globemaster

Avión de carga C-130

¿Cuál es la situación actual en la guerra de Estados Unidos contra Irán?

Las autoridades iraníes buscan un sucesor del líder supremo, tras las muerte de Alí Jamenei, quien estaba previsto homenajearlo en un funeral de Estado en Teherán este miércoles, pero las exequias fueron postergadas, en una ciudad bombardeada sin cesar.

Israel avisó que quienquiera que sea elegido se convertirá en “un blanco”. Mientras el presidente Donald Trump dijo que está “considerando” que Washington tenga un rol en Irán tras un eventual fin de la guerra.